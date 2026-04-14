Kemenhan Bantah Kesepakatan Final dengan AS Soal Izin Melintas Pesawat Militer

Kementerian Pertahanan membantah adanya kesepakatan final dengan Amerika Serikat terkait izin melintas pesawat militer di ruang udara Indonesia. Kemenhan menegaskan dokumen yang beredar hanyalah rancangan awal dan tidak mengikat. DPR juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam memberikan izin dan menekankan pentingnya proses ratifikasi.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ( Kemenhan RI) membantah tegas adanya kesepakatan final dengan Amerika Serikat (AS) terkait pemberian izin melintas bagi pesawat militer AS di ruang udara Indonesia. Pernyataan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap pemberitaan sejumlah media asing yang mengklaim telah tercapai kesepakatan tersebut. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan , Rico Sirait, menyatakan bahwa dokumen yang beredar saat ini hanyalah rancangan awal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan ini bertujuan untuk meredam kekhawatiran publik mengenai potensi ancaman terhadap kedaulatan udara Indonesia akibat akses yang diberikan kepada militer asing. Rico menegaskan bahwa dokumen tersebut belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia. Pernyataan ini mencerminkan sikap hati-hati pemerintah dalam menyikapi isu yang sangat sensitif terkait kedaulatan negara. Penolakan terhadap klaim adanya kesepakatan final juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kepentingan nasional dan memastikan bahwa setiap langkah terkait kerja sama internasional dilakukan dengan sangat cermat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan negara di tengah dinamika geopolitik global.

Komisi I DPR RI turut memberikan pandangan terkait isu ini, mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah dalam memberikan izin lintasan udara kepada pesawat militer asing. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), TB Hasanuddin, menekankan bahwa ada sejumlah hal krusial yang harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pertama, perlu adanya kejelasan mengenai lingkup perjanjian, termasuk jenis pesawat yang diizinkan melintas. Kedua, penting untuk memperjelas parameter dan batasan terkait jenis pesawat yang diizinkan, serta jalur-jalur yang diperbolehkan. Ketiga, perjanjian semacam ini harus melalui proses ratifikasi di DPR karena menyangkut aspek strategis kedaulatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa DPR memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan persetujuan terhadap perjanjian-perjanjian yang berpotensi berdampak pada kedaulatan negara.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara, khususnya Pasal 40 dan 41, telah mengatur secara rinci mengenai izin memasuki wilayah udara Indonesia oleh pesawat asing. Ketentuan ini menjadi landasan hukum yang harus dipatuhi dalam setiap pemberian izin, baik untuk pesawat sipil maupun militer. Proses ratifikasi di DPR akan memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak merugikan kedaulatan negara. Selain itu, hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Berbagai insiden pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing telah menjadi perhatian serius TNI Angkatan Udara (TNI AU). Beberapa contoh insiden yang pernah terjadi meliputi penyergapan pesawat asing yang melanggar wilayah udara Indonesia. Pada tahun 2014, pesawat Su-30 melakukan penyergapan terhadap pesawat Beechcraft C-55 Baron di Sulawesi Utara, serta pesawat Gulfstream milik Arab Saudi di Kupang. Insiden lain yang cukup terkenal adalah proses identifikasi terhadap lima pesawat F/A-18 Hornet milik Angkatan Laut AS oleh dua jet tempur F-16 TNI AU di atas perairan Bawean pada tahun 2003. Insiden-insiden ini menunjukkan bahwa TNI AU memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia dan siap mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran.

Selain itu, upaya untuk mengamankan wilayah udara juga terlihat pada pengelolaan penuh wilayah udara utara yang berbatasan dengan Singapura. Pengalihan pengelolaan Flight Information Region (FIR) Jakarta, yang mencakup wilayah dari Kepulauan Riau hingga Natuna, dari Otoritas Aviasi Sipil Singapura (CAAS) ke Indonesia, merupakan langkah penting dalam memperkuat kedaulatan di ruang udara. Langkah ini tidak hanya meningkatkan jumlah penerbangan di dalam negeri, tetapi juga memberikan kontrol penuh terhadap wilayah udara strategis tersebut. AirNav Indonesia sebagai lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan telah melakukan pengelolaan penuh sejak Maret 2024, yang merupakan hasil dari kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2022. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat kedaulatan udara Indonesia dan memastikan keamanan di wilayah udara nasional. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memberlakukan sanksi pidana bagi pesawat asing yang memasuki ruang udara Indonesia tanpa izin, seperti yang disampaikan oleh KSAU Marsekal Yuyu Sutisna, sebagai upaya untuk meningkatkan penegakan hukum dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran wilayah udara.





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kemenhan Amerika Serikat Izin Melintas Pesawat Militer Kedaulatan Udara Pelanggaran Wilayah Udara

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Final Four Proliga 2026 Putaran Kedua: Megawati Cs Hadapi Electric PLN, Samator Kejar Tiket FinalFinal Four Proliga 2026 putaran kedua dimulai hari ini. Megawati Hangestri bersama Pertamina Enduro hadapi Electric PLN, Samator tantang Bhayangkara Presisi.

Read more »

Klasemen Final Four Proliga 2026 - LavAni Jadi Tim Pertama yang Lolos ke FinalJakarta LavAni Livin Transmedia jadi tim pertama yang lolos ke final Proliga 2026. Sementara itu, diperlukan keajaiban bagi yang berada di luar zona.

Read more »

Kemenhan Kirim 2.019 ASN Ikuti Pelatihan Komcad Gelombang PertamaKementerian Pertahanan memberangkatkan 2.019 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lolos seleksi untuk mengikuti program pelatihan komponen cadangan (Komcad) gelombang pertama. Pelatihan akan berlangsung selama 45 hari di enam lembaga pendidikan. Tujuannya untuk memastikan pertahanan negara terjaga dengan baik.

Read more »

Kemhan Bantah Kesepakatan Final Akses Udara Militer AS di Indonesia, Begini PenjelasannyaKemhan merespons pemberitaan media asing yang menyiratkan adanya persetujuan final terkait akses lintas udara militer Amerika Serikat di wilayah Indonesia.

Read more »

Kemhan Bantah Adanya Kesepakatan Final Akses Bebas Pesawat Militer AS di Wilayah Udara IndonesiaKementerian Pertahanan (Kemhan) RI membantah klaim yang beredar di media massa dan media sosial mengenai persetujuan final akses bebas keluar-masuk pesawat militer Amerika Serikat di wilayah udara Indonesia. Kemhan menegaskan bahwa hal tersebut masih dalam tahap pembahasan awal dan belum bersifat final. Informasi ini muncul setelah beredarnya laporan mengenai dokumen perjanjian antara Indonesia dan AS yang mengizinkan kebebasan penuh bagi pesawat militer AS untuk melintasi wilayah udara Indonesia.

Read more »

Kemenhan Buka Suara soal Isu Pesawat Militer AS, Benarkah Bebas Masuk Wilayah Udara RI?Kemenhan buka suara soal isu pesawat militer AS bebas masuk wilayah udara RI, tegaskan dokumen masih tahap awal pembahasan.

Read more »