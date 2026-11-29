Kementerian HAM resmi membuka pendaftaran CPNS 2026 dengan 1.000 formasi. Cek syarat pendidikan, gaji hingga jadwal Seleksi Kompetensi Dasar mulai Februari 2027.

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) telah secara resmi mengumumkan pembukaan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Tahun Anggaran 2026. Pengumuman resmi ini tertuang dalam Nomor SEK-1143.KP.02.01 Tahun 2026 yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2026. Kementerian HAM menempatkan total alokasi sebanyak 1.000 formasi jabatan untuk mengisi kebutuhan birokrasi di tingkat pusat maupun daerah seluruh Indonesia.

Rincian Alokasi 1000 Formasi CPNS

Jumlah kuota pendaftaran tersebut dibagi secara spesifik untuk mengakomodasi berbagai kualifikasi dan kebutuhan inklusif. Sebanyak 895 formasi dikhususkan sebagai kebutuhan umum bagi lulusan berbagai disiplin ilmu. Selain itu, tersedia 25 kuota bagi penyandang disabilitas, 10 formasi untuk lulusan terbaik atau cum laude, dan 70 kuota khusus putra maupun putri asal Papua. Pembagian ini mencerminkan upaya afirmasi dan pemerataan kesempatan kerja di lingkungan Kementerian HAM.

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Para pelamar akan ditempatkan di enam unit kerja utama yang berada di Jakarta sebagai pusat administrasi. Selain itu, penempatan daerah tersebar di 20 Kantor Wilayah KemenHAM yang berlokasi mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Setiap wilayah memiliki kebutuhan spesifik sesuai dengan dinamika operasional dan jumlah penduduk yang dilayani oleh institusi hak asasi manusia tersebut di daerahnya.

Kualifikasi Pendidikan dan Besaran Gaji Bulanan

Kementerian HAM membuka delapan jenis jabatan fungsional dan pelaksana dengan kisaran penghasilan bulanan antara Rp5,31 juta hingga Rp9,36 juta. Jabatan yang memerlukan latar belakang S-1 Ilmu Hukum, Ilmu Politik, atau Hubungan Internasional menawarkan penghasilan di rentang atas dengan penempatan di pusat dan wilayah. Bagi lulusan S-1 Akuntansi atau Manajemen, peluang tersedia di unit pusat dengan skema gaji yang telah ditentukan secara ketat sesuai等级 jabatan.

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Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama tersedia untuk enam formasi yang dibuka bagi lulusan D-IV atau S-1 bidang Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Gaji untuk posisi teknis ini juga masuk dalam kategori penghasilan yang kompetitif. Sementara itu, jabatan tingkat manajemen atau spesialis kebijakan terbuka bagi pemegang gelar S-2 dengan latar belakang Administrasi Publik atau Ekonomi. Gaji pokok dan tunjangan kinerja selama status masih berstatus CPNS diberikan sebesar 80 persen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat Pendaftaran dan Jadwal Seleksi Resmi

Calon pelamar wajib merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk jenjang perguruan tinggi. Instansi mensyaratkan kelulusan dari program studi yang terakreditasi oleh BAN-PT maupun LAM. Pendaftaran secara daring dibuka mulai 27 November hingga 21 Desember 2026 melalui laman resmi sscasn.bkn.go.id. Setiap pelamar hanya diperbolehkan mendaftar pada satu instansi dan satu jabatan saja dalam satu periode seleksi.

Rangkaian seleksi akan dimulai dengan seleksi administrasi pada 27 November 2026 hingga 4 Januari 2027. Ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis CAT BKN dijadwalkan berlangsung antara 2-21 Februari 2027 dengan bobot 40 persen. Selanjutnya, peserta yang lolos akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berbobot 60 persen. Jadwal yang ketat ini menuntut kesiapan maksimal bagi seluruh pelamar yang telah mendaftar.