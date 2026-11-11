Kemenhaj Tutup Izin PPIU: 50% Tidak Aktif, Target Penertiban Akhir 2026

Kementerian Haji dan Umrah membekukan izin baru PPIU setelah data menunjukkan setengah dari 3.600 penyelenggara tidak aktif. Proses verifikasi data akan selesai pada akhir 2026 sebelum perizinan dibuka kembali.

Kementerian Haji dan Umrah resmi menghentikan sementara penerbitan izin baru bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah atau PPIU demi menertibkan sektor layanan keagamaan tersebut. Langkah strategis ini diambil setelah hasil pendataan ulang mengungkapkan bahwa sekitar 1.800 dari total 3.600 PPIU yang terdaftar dalam sistem pemerintah saat ini tidak beroperasi secara aktif.

Datang Pendataan PPIU Tidak Aktif

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pihaknya sedang melakukan proses penertiban menyeluruh terhadap seluruh entitas penyelenggara ibadah umrah dan haji. Data terbaru menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara jumlah entitas berizin dengan aktivitas nyata di lapangan, di mana separuh dari total entitas tercatat tidak menjalankan fungsi operasionalnya.

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Selain masalah ketidakefektifan operasional, temuan investigasi internal juga mengungkap keberadaan pihak-pihak yang menjalankan kegiatan sebagai PPIU tanpa memiliki surat izin resmi dari negara. Kondisi dualisme antara entitas pasif dan operator ilegal ini menjadi alasan utama pemerintah untuk membekukan segala bentuk permohonan izin baru hingga situasi tuntas diverifikasi.

Status Perizinan Saat Ini

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Haji dan Umrah belum menerbitkan satu izin baru pun bagi calon PPIU maupun membuka mekanisme pembayaran biaya perizinan. Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah menyelesaikan pembenahan administrasi dan validasi data seluruh penyelenggara sebelum langkah birokrasi berikutnya dapat dijalankan.

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Pemerintah berkomitmen untuk membereskan seluruh anomali data terlebih dahulu agar sistem perizinan yang dibuka kembali di masa depan benar-benar bersih dan terpercaya. Setelah proses verifikasi dan penertiban data dianggap rampung oleh kementerian, maka pintu pendaftaran dan pembayaran perizinan baru akan dibuka kembali kepada masyarakat.

Peringatan Penipuan dan Target Waktu

Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak mudah percaya pada klaim pihak ketiga yang mengaku telah mengurus atau memperoleh izin PPIU dengan meminta sejumlah uang. Ia menekankan bahwa selama proses penertiban berlangsung, tidak ada transaksi pembayaran resmi yang terkait dengan perizinan PPIU yang diakui oleh pemerintah.

Masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan terkait pengurusan izin tersebut diminta segera melaporkan kejadian kepada Direktorat Jenderal Pengendalian atau Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah. Selain pembekuan izin, kementerian juga telah menutup sejumlah PPIU dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang terbukti terlibat dalam kasus penipuan terhadap jamaah.

Visi Pelayanan dan Perlindungan Jamaah

Kementerian Haji dan Umrah menargetkan proses penertiban dan pendataan ulang menyeluruh dapat diselesaikan tepat pada akhir November 2026. Dengan target waktu tersebut, pemerintah berharap proses perizinan dapat kembali dibuka secara normal pada awal tahun 2027 untuk memastikan ekosistem yang sehat.

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Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak juga telah melakukan silaturahmi dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (KBIHU) serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) se-Pulau Lombok di Mataram pada Senin tanggal 16 Desember 2024. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya komunikasi langsung untuk menyamakan persepsi mengenai aturan baru yang akan diterapkan.

Dalam setiap kesempatan, orientasi utama Kementerian Haji dan Umrah tetap berfokus pada pelayanan prima dan perlindungan hak-hak jamaah sebagai prioritas nomor satu. Penertiban ketat terhadap entitas ilegal dan tidak aktif diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil serta menjamin keamanan spiritual bagi para calon jamaah.