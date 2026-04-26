Kemenhaj Siapkan Klinik Satelit di Setiap Sektor Makkah untuk Layani Jamaah Haji

Kementerian Haji dan Umrah menyiapkan klinik satelit di setiap sektor di Makkah untuk memberikan pelayanan kesehatan cepat bagi jamaah haji. Klinik ini dilengkapi tenaga medis dan terintegrasi dengan KKHI serta rumah sakit Arab Saudi.

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia tengah mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi jamaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji tahun 2026.

Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah pendirian klinik satelit di setiap sektor di kota Makkah. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan mudah diakses bagi jamaah yang mengalami gangguan kesehatan ringan hingga sedang, sehingga mengurangi beban dan waktu tunggu untuk mendapatkan penanganan medis.

Kepala Daerah Kerja Makkah Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026, Ihsan Faisal, menjelaskan bahwa setiap sektor akan dilengkapi dengan minimal empat hingga lima tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter dan perawat. Klinik satelit ini akan berfungsi sebagai pusat pertolongan pertama, di mana jamaah dapat menerima penanganan awal sebelum dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap jika diperlukan.

Keberadaan klinik satelit ini sangat penting mengingat jarak antara pemondokan jamaah dengan fasilitas kesehatan utama seperti Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Aziziyah atau rumah sakit Arab Saudi bisa cukup jauh. Dengan adanya klinik satelit, jamaah tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan pertolongan medis dasar, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang membutuhkan penanganan segera.

Selain itu, jumlah tenaga medis yang ditempatkan di klinik satelit ini bersifat tambahan, di luar petugas kesehatan yang sudah mendampingi masing-masing kelompok terbang (kloter). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan ketersediaan tenaga medis yang memadai di seluruh wilayah operasional haji. Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) saat ini telah didukung oleh sekitar 200 tenaga kesehatan yang tersebar di wilayah Makkah dan Madinah.

Namun, dengan adanya kebijakan baru dari Pemerintah Arab Saudi untuk musim haji 1447 H/2026 M, yang mengatur rasio pelayanan kesehatan dengan standar minimal satu klinik melayani 5.000 jamaah, pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan jumlah dan jangkauan layanan kesehatan yang tersedia. Sebagai respons terhadap aturan tersebut, pemerintah Indonesia mendirikan 40 klinik kesehatan yang tersebar di 10 sektor di Makkah, serta lima klinik kesehatan di lima sektor di Madinah.

Kepala Pusat Kesehatan Haji, Liliek Marhaendro Susilo, menyatakan bahwa penambahan klinik dan penguatan layanan di KKHI diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi seluruh jamaah haji Indonesia. Selain peningkatan jumlah klinik, pemerintah juga berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan medis yang diberikan. Petugas kesehatan kloter dibekali dengan pedoman rujukan berbasis tingkat keparahan penyakit, yang bertujuan untuk memastikan bahwa jamaah mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi medis mereka.

Pendekatan ini dinilai sangat penting untuk menghindari penundaan penanganan dan memastikan bahwa jamaah mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, untuk menjamin mutu layanan, Pemerintah Arab Saudi mewajibkan adanya supervisi dari penyedia kesehatan swasta terakreditasi. Pemerintah Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Saudi German Hospital untuk melakukan pengawasan langsung terhadap layanan kesehatan yang diberikan kepada jamaah haji Indonesia. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan standar kualitas pelayanan dan memastikan bahwa seluruh fasilitas kesehatan yang digunakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Untuk memastikan ketersediaan obat-obatan yang memadai, distribusi obat akan dipusatkan melalui KKHI di Makkah dan Madinah, kemudian disalurkan langsung ke seluruh tenaga kesehatan kloter yang mendampingi jamaah di hotel masing-masing. Sistem distribusi yang terpusat ini bertujuan untuk memastikan bahwa obat-obatan yang dibutuhkan tersedia secara cepat dan efisien di seluruh wilayah operasional haji.

Dengan berbagai langkah persiapan yang telah dilakukan, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia berharap dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh jamaah haji Indonesia, sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan tenang dan nyaman. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi warganya yang sedang melaksanakan ibadah haji, serta memastikan bahwa seluruh proses ibadah berjalan lancar dan aman.

Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Pemerintah Arab Saudi dan berbagai lembaga kesehatan, untuk memastikan bahwa seluruh persiapan berjalan sesuai dengan rencana dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi jamaah haji Indonesia





