Kemenhaj RI Minta Jamaah Haji Indonesia Patuhi Aturan Kepulangan

Kemenhaj RI terus mengawal dan mengimbau seluruh jamaah haji Indonesia agar mematuhi Aturan Kepulangan Jamaah Haji, termasuk ketentuan bagasi dan dokumen penting, demi kelancaran dan kenyamanan proses kembali ke Tanah Air.

Kemenhaj RI terus mengawal dan mengimbau seluruh jamaah haji Indonesia agar mematuhi Aturan Kepulangan Jamaah Haji , termasuk ketentuan bagasi dan dokumen penting, demi kelancaran dan kenyamanan proses kembali ke Tanah Air.

Indonesia dari Tanah Suci. Pengawalan ini bertujuan memastikan seluruh rangkaian kepulangan berjalan tertib, aman, nyaman, dan lancar hingga tiba kembali di Tanah Air. Juru Bicara Kemenhaj RI, Ichsan Marsha, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan penerbangan yang berlaku. Imbauan ini disampaikan dari Madinah, Arab Saudi, pada Sabtu (06/6).

Hal ini mengingat tingginya mobilitas jamaah di fase kepulangan. Hingga saat ini, ribuan jamaah haji reguler dan khusus telah diberangkatkan dari Arab Saudi. Sebagian besar dari mereka sudah tiba di Indonesia dengan selamat. Kemenhaj memastikan pengawasan ketat untuk meminimalisir kendala yang mungkin terjadi.

Proses kepulangan jamaah haji Indonesia terus berlangsung dengan data yang menunjukkan progres signifikan. Hingga saat ini, sebanyak 59 kelompok terbang (kloter) yang membawa 23.129 orang haji dan 236 petugas haji telah diberangkatkan dari Arab Saudi menuju Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 kloter dengan total 21.948 peserta dan 224 petugas haji telah berhasil tiba di berbagai debarkasi di Indonesia. Ini menjadikan total kepulangan jamaah dan petugas haji reguler mencapai 22.172 orang.

Selain itu, kepulangan jamaah haji khusus juga menunjukkan angka yang positif. Sebanyak 7.702 peserta dan 368 petugas haji khusus telah kembali ke Indonesia, sehingga total kepulangan dari kategori ini mencapai 8.070 orang. Ichsan Marsha menegaskan bahwa Kemenhaj RI berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh proses kepulangan jamaah haji, baik reguler maupun khusus, terus dikawal secara intensif. Tujuannya adalah agar setiap tahapan berjalan tertib, aman, nyaman, dan lancar sesuai dengan Aturan Kepulangan Jamaah Haji.

Memasuki fase krusial kepulangan, Kemenhaj mengingatkan seluruh jamaah untuk mempersiapkan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap Aturan Kepulangan Jamaah Haji ini krusial untuk memastikan kelancaran proses pemeriksaan dan distribusi bagasi dengan baik menjadi prioritas utama bagi setiap jamaah. Paspor, kartu identitas, obat-obatan pribadi, serta dokumen penting lainnya harus disimpan di tempat yang aman dan mudah dijangkau selama perjalanan. Ichsan Marsha menekankan, "Paspor merupakan dokumen perjalanan yang sangat penting.

Jangan sampai hilang. Apabila terjadi kehilangan, segera laporkan kepada ketua kloter dan petugas haji agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur.

" Setiap jamaah hanya diperbolehkan membawa tas paspor, satu koper kabin dengan berat maksimal 7 kilogram, dan satu koper bagasi dengan berat maksimal 32 kilogram. Untuk memperlancar proses, maskapai telah melakukan penimbangan bagasi di hotel pada H-2 keberangkatan, dan jamaah diimbau untuk tidak menambahkan barang apapun ke dalam koper yang sudah ditimbang. Salah satu Aturan Kepulangan Jamaah Haji yang sangat ditekankan oleh Kemenhaj adalah larangan membawa air zamzam di dalam koper bagasi maupun koper kabin.

Aturan ini berlaku tanpa pengecualian dan bertujuan untuk menjaga kelancaran operasional penerbangan. Keberadaan air zamzam di dalam koper dapat menimbulkan berbagai masalah. Ichsan Marsha menjelaskan bahwa hal ini dapat menghambat proses pemeriksaan, menyebabkan pembongkaran koper, dan bahkan memicu keterlambatan distribusi bagasi. Lebih lanjut, gangguan tersebut berpotensi mengganggu kelancaran kepulangan jamaah lainnya, yang pada akhirnya dapat berdampak pada jadwal penerbangan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan ini sangat diharapkan sebagai bagian dari Aturan Kepulangan Jamaah Haji. Kemenhaj juga memastikan bahwa jamaah tidak perlu khawatir tidak mendapatkan air zamzam. Setiap peserta haji Indonesia akan menerima satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Tanah Air. Sehubungan dengan tingginya kepadatan operasional di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Kementerian Haji Arab Saudi telah melakukan penyesuaian.

Sejumlah penerbangan Saudia Airlines yang mengangkut jamaah Indonesia dialihkan dari Terminal Haji ke Terminal Internasional (Terminal 1). Daerah Kerja (Daker) Bandara telah menempatkan personel tambahan di Terminal 1. Penempatan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan dan pendampingan kepada jamaah tetap berjalan optimal meskipun ada perubahan lokasi terminal, mendukung kelancaran Aturan Kepulangan Jamaah Haji. Selain itu, bagi jamaah yang masih berada di Tanah Suci, Kemenhaj mengingatkan untuk terus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri untuk kepulangan yang lancar





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