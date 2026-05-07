Kemenhaj Larang Ziarah Sebelum Fase Armuzna Demi Kesehatan Jamaah Haji

Kementerian Haji dan Umrah RI resmi melarang kegiatan ziarah bagi jamaah haji sebelum fase Armuzna selesai guna memastikan kondisi fisik dan mental tetap prima saat puncak ibadah.

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia telah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan kebijakan resmi yang melarang pelaksanaan ziarah atau kegiatan tur kota bagi seluruh jamaah calon haji asal Indonesia sebelum fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, atau yang lebih dikenal dengan istilah Armuzna , selesai dilaksanakan secara keseluruhan.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, menegaskan bahwa keputusan strategis ini diambil bukan dengan tujuan untuk membatasi ruang gerak atau aktivitas para jamaah selama berada di Tanah Suci, melainkan sebagai bentuk perlindungan maksimal dari pemerintah agar para jamaah tidak mengalami kelelahan fisik yang berlebihan. Mengingat fase Armuzna merupakan inti dari seluruh rangkaian ibadah haji, maka kondisi fisik dan mental yang prima menjadi syarat mutlak agar jamaah dapat menjalankan rukun dan wajib haji dengan sempurna serta khusyuk.

Ichsan menjelaskan bahwa kegiatan ziarah yang terlalu padat sebelum waktu puncak ibadah seringkali menguras energi jamaah, sehingga dikhawatirkan mereka akan jatuh sakit atau mengalami penurunan stamina saat menghadapi tantangan berat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang membutuhkan ketahanan fisik ekstra tinggi. Dalam implementasinya, Kementerian Haji dan Umrah telah menerbitkan surat edaran terbaru yang ditujukan kepada seluruh jamaah serta para pembimbing dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah atau KBIHU.

Pemerintah meminta dengan sangat agar pihak pembimbing tidak mengagendakan, memfasilitasi, maupun menyelenggarakan kegiatan ziarah atau tur ke lokasi-lokasi di luar Kota Madinah dan Kota Makkah sebelum rangkaian ibadah Armuzna tuntas. Sebagai gantinya, para pembimbing KBIHU diminta untuk mengalihkan fokus pendampingan mereka pada penguatan kesiapan jamaah, baik dari sisi fisik, mental, maupun spiritual. Hal ini mencakup pendalaman pemahaman manasik haji agar jamaah benar-benar siap secara keilmuan menjelang pelaksanaan wukuf dan rangkaian ibadah lainnya.

Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap individu yang berangkat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan sehat, sehingga potensi risiko kesehatan dapat diminimalisir sejak dini. Selain itu, setiap pergerakan jamaah di lapangan wajib dilaporkan dan dikoordinasikan secara ketat dengan petugas resmi, termasuk Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Kloter, bidang perlindungan jamaah atau Linjam, serta sektor-sektor terkait lainnya guna menjaga ketertiban umum serta menjamin keselamatan seluruh jamaah selama berada di Arab Saudi.

Berdasarkan data operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga Rabu 6 Mei 2026, tercatat sebanyak 267 kloter yang terdiri dari 103.690 jamaah dan 1.064 petugas telah diberangkatkan dari Indonesia menuju Tanah Suci. Dari jumlah tersebut, sebanyak 258 kloter dengan total 100.125 jamaah telah tiba di Madinah, sementara 109 kloter dengan 42.340 jamaah telah mencapai Makkah untuk melaksanakan umrah wajib serta mempersiapkan diri menuju puncak haji.

Di tengah proses mobilisasi besar-besaran ini, pemerintah kembali memberikan peringatan keras kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak mencoba berangkat haji dengan menggunakan visa yang tidak resmi. Pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak tergiur oleh tawaran keberangkatan melalui skema visa non-haji, seperti visa ziarah, visa wisata, atau visa umrah, karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi dan berisiko tinggi terhadap status legalitas serta perlindungan jamaah selama di sana.

Sebagai penutup, Kementerian Haji dan Umrah juga memberikan imbauan kesehatan yang sangat penting bagi seluruh jamaah. Jamaah diminta untuk senantiasa menjaga kondisi tubuh dengan mengatur ritme aktivitas ibadah sesuai dengan kemampuan fisik masing-masing dan tidak memaksakan diri. Mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup menjadi hal yang krusial untuk mencegah dehidrasi di tengah cuaca ekstrem Arab Saudi. Selain itu, penggunaan alat pelindung diri seperti payung dan topi sangat disarankan untuk menghindari paparan sinar matahari langsung yang terik.

Jika jamaah merasakan gangguan kesehatan sekecil apa pun, mereka diminta untuk segera melaporkan kondisi tersebut kepada petugas kesehatan yang bersiaga di setiap sektor agar mendapatkan penanganan medis dengan cepat dan tepat, sehingga tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius yang dapat menghambat pelaksanaan ibadah haji mereka





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Haji 2026 Armuzna Kemenhaj Kesehatan Jamaah Visa Haji

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kemenhaj prioritaskan ahli waris calon haji wafat berangkat tahun 2027Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji (Kemenhaj) Sulawesi Selatan (Sulsel) Ikbal Ismail telah berkoordinasi dengan Kanwil Kemenhaj Sulbar untuk memproses ...

Read more »

Kemenhaj: Satu calon haji asal Cianjur meninggal sebelum keberangkatanKantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat satu calon haji asal Cianjur meninggal dunia karena sakit, sehingga ...

Read more »

Kemenhaj Garut Lepas 174 Jemaah Haji Kloter 22 Embarkasi KertajatiKementerian Haji dan Umroh Kabupaten Garut melepas 174 jemaah haji dan petugas untuk musim haji 2026 melalui Embarkasi Kertajati dengan peningkatan layanan berupa pembagian kartu nusuk di Indonesia.

Read more »

Kemenhaj Gunakan Aplikasi Kawal Haji untuk Layanan Jamaah IndonesiaKementerian Haji dan Umrah memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi Kawal Haji untuk mempercepat penanganan keluhan jamaah haji Indonesia di Makkah dan Madinah, serta memberikan peringatan terkait cuaca ekstrem.

Read more »

Kemenhaj Catat Jemaah Haji Wafat Bertambah Jadi 10 OrangTercatat 12.725 jemaah haji menjalani rawat jalan.

Read more »

Kemenhaj Ungkap 10 Jemaah Haji Indonesia Wafat di Arab Saudi, Pastikan Layanan Kesehatan DiperkuatKemenhaj laporkan 10 jemaah haji Indonesia wafat di Arab Saudi. Layanan kesehatan dan bimbingan ibadah terus diperkuat demi keselamatan jamaah.

Read more »