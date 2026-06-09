Kemenhaj dan PPIH Arab Saudi Tindak Tegas Oknum KBIHU serta Petugas yang Diduga Lakukan Penipuan Badal Haji dan Kurban

Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha mengungkap hasil penertiban oknum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta petugas yang terlibat dalam penipuan badal haji fiktif, penggelapan dana kurban, dan penyusupan jamaah non‑prosedural. Beberapa kasus besar diidentifikasi, termasuk penggelapan Rp306,8 juta oleh mukimin Muhtar, serta jaringan lainnya yang kini telah dibongkar dan uangnya dikembalikan setelah pembinaan.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah ( Kemenhaj ) Republik Indonesia, Ichsan Marsha, menyampaikan hasil penertiban yang dilakukan bersama Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi pada konferensi pers di Kantor Daker Makkah, Selasa 9 Juni 2026.

Penertiban tersebut menargetkan oknum‑oknum dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta petugas yang terindikasi melakukan penyimpangan, termasuk dugaan penipuan dalam pengelolaan dam, badal haji fiktif, kurban, serta penyusupan jamaah non‑prosedural. Ichsan menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memastikan tata kelola ibadah haji yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Ia menambahkan bahwa upaya tersebut bertujuan melindungi hak jamaah dan memberantas praktik komodifikasi jamaah yang semata‑mata mengejar keuntungan pribadi atau kelompok, menjadikan jamaah sebagai komoditas.

"Kami tidak akan menoleransi praktik apapun yang merugikan jamaah dan mencederai kekhusyukan ibadah haji. Penertiban ini memberikan perlindungan menyeluruh sehingga jamaah Indonesia terhindar dari penipuan dan transaksi di luar ketentuan resmi," tegas Ichsan. Selama penyelidikan, tim pengawas berhasil membongkar jaringan penipuan badal haji fiktif dan penggelapan dana kurban. Salah satu kasus paling berat melibatkan seorang mukimin bernama Muhtar yang diduga menggelapkan dana badal dan kurban milik jamaah asal Merauke (Kloter UPG‑29) senilai Rp306,8 juta.

Laporan kasus tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Haji dan Umrah pada 2 Juni 2026 di Hotel Safwat Alsharooq, Makkah. Ichsan mengungkapkan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan bersama Divisi Hubungan Internasional Polri, Konsulat Jenderal RI Jeddah, Atase Kepolisian, serta otoritas keamanan Arab Saudi, sehingga Muhtar berhasil ditangkap dan ditahan.

Kasus serupa juga terungkap dalam beberapa tanggal berikut: pada Kamis 4 Juni 2026, seorang Bimbad bernama MH, yang juga berstatus ASN Kemenag Kabupaten Timika, diduga berkolusi dengan mukimin dalam menggelapkan uang badal haji dan kurban jamaah Papua, namun setelah pembinaan ia bersedia mengembalikan dana senilai 25.500 SAR (sekitar Rp122 juta). Pada Minggu 7 Juni 2026, KBIHU MB di Kloter BPN‑11 dipimpin oleh saudara M, terlibat dalam pembayaran kurban Rp75 juta dan badal haji Rp62,5 juta; setelah pembinaan uang tersebut dikembalikan.

Pada hari yang sama, terduga AB, Bimbad Kloter BPN‑10, diduga memanfaatkan enam jamaah asal Sulawesi Tengah dengan keuntungan tidak sah Rp15 juta, yang juga dikembalikan pasca pembinaan. Selanjutnya, pada Senin 8 Juni 2026, KBIHU AF Kab. Purwakarta di Kloter KJT‑12 dipimpin oleh NF, terlibat dalam badal haji fiktif untuk 140 orang dengan biaya Rp10 juta per orang, menghasilkan keuntungan sebesar Rp1,4 miliar.

Ichsan menegaskan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah mengatur mekanisme pembayaran dam melalui lembaga resmi Adahi, namun praktik KBIHU yang memobilisasi pembayaran dam lewat mukimin masih terus terdeteksi di lapangan. Penertiban ini diharapkan dapat menegakkan standar resmi, melindungi jamaah, serta memastikan proses ibadah haji tetap suci dan terjaga dari praktek-praktek kecurangan





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Kemenhaj KBIHU Penipuan Haji Badal Haji Fiktif Penggelapan Kurban

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