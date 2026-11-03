Kemenhaj Blokir SISKOPATUH PT Assyifa Berkah Mandiri Karena Jemaah Terlanjur

Kementerian Haji dan Umrah memblokir akses SISKOPATUH PT Assyifa Berkah Mandiri menyusul kegagalan menyediakan tiket kepulangan bagi 95 jemaah dan tour leader.

Kementerian Haji dan Umrah secara resmi memblokir akun Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus milik PT Assyifa Berkah Mandiri. Tindakan tegas ini diambil setelah perusahaan travel tersebut terbukti tidak menyediakan tiket kepulangan bagi 95 orang yang terdiri dari 91 jemaah umrah dan empat tour leader.

Mekanisme Pemblokiran Akses SISKOPATUH

Kementerian Haji dan Umrah menegaskan bahwa pemblokiran ini merupakan tindak lanjut langsung atas indikasi ketidakpatuhan penyelenggara perjalanan ibadah umrah dalam memenuhi kewajiban pemulangan jemaah ke Tanah Air. Berdasarkan hasil klarifikasi yang mendalam serta Nota Dinas Nomor ND-297/PN.2.2/2026, PT Assyifa Berkah Mandiri diketahui secara nyata tidak menyediakan tiket kepulangan bagi para jemaah dan tour leader tersebut.

Also read Doa Sesudah Membaca Al-Qur'an Agar Ilmu Manfaat dan Berkah

Keterlambatan pemulangan yang terjadi telah melewati batas waktu kriterial sebesar 1x24 jam. Atas temuan faktual tersebut, status Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT Assyifa Berkah Mandiri dengan nomor Surat Keputusan 14092200972520002 di dalam sistem SISKOPATUH resmi diblokir untuk mencegah eskalasi masalah lebih lanjut.

Sikap Officials Kementerian Haji dan Umrah

Edayanti, Kepala Subdirektorat Bina Umrah Kementerian Haji dan Umrah, menjelaskan bahwa rekomendasi sanksi administratif ini diajukan setelah pihaknya menelaah secara saksama pengaduan masyarakat terkait persoalan kronis tersebut. Dia menyatakan bahwa Direktorat Bina Haji Khusus dan Umrah langsung merekomendasikan pemblokiran sementara akses SISKOPATUH PT Assyifa Berkah Mandiri ke Direktorat Perizinan guna memastikan tidak ada penambahan jemaah baru yang akan diberangkatkan.

Advertisement

Tujuan utama dari tindakan preventif ini adalah untuk memastikan tidak ada risiko kelantaran jemaah baru yang berpotensi timbul jika proses pemberangkatan tetap berjalan tanpa pengawasan ketat. Edayanti berpraktik di Jakarta pada Senin (2/11/2026) dengan meyakinkan publik bahwa Kementerian Haji dan Umrah akan mengawal seluruh proses penyelesaian perkara agar hak para jemaah yang masih tertahan dapat segera dipenuhi secara tuntas.

Implikasi Hukum dan Kewajiban Perusahaan

Atty Novyanty, Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengeksekusi rekomendasi pemblokiran sementara akses SISKOPATUH milik perusahaan tersebut tanpa penundaan. Menurut Atty, langkah pemblokiran ini dilakukan dengan sangat hati-hati untuk mencegah PT Assyifa Berkah Mandiri memberangkatkan jemaah baru yang berpotensi mengalami persoalan serupa dan terlanjur tertahan di luar negeri.

Atty Novyanty menegaskan bahwa status blokir ini sama sekali tidak menghambat atau menghilangkan kewajiban perusahaan untuk menyelesaikan masalah hak pemulangan jemaah. PT Assyifa Berkah Mandiri tetap diwajibkan bertanggung jawab penuh atas pemenuhan tiket kepulangan bagi seluruh jemaah yang tertahan, terlepas dari status sistem mereka yang kini dibekukan sementara.

Evaluasi Sanksi Lanjutan dan Prosedur Ke Depan

Kementerian Haji dan Umrah menyatakan bahwa tindakan pemblokiran ini merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2026 tentang sanksi administratif. Regulasi ini memberikan landasan hukum kuat bagi pemerintah untuk mengambil langkah penegakan disiplin terhadap pelaku usaha yang lalai.

Advertisement

Kementerian Haji dan Umrah akan melakukan investigasi dan pemeriksaan lebih mendalam untuk menentukan kemungkinan sanksi lanjutan yang pantas bagi PT Assyifa Berkah Mandiri. Pemerintah juga akan mengevaluasi kembali status pemblokiran tersebut dengan mempertimbangkan secara objektif itikad baik pihak travel dalam menyelesaikan kewajibannya kepada para jemaah yang masih menunggu kepulangan.