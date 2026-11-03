Kemenhaj Blokir SISKOPATUH PT Assyifa Berkah Mandiri Karena Gagal Pulangkan Jamaah

Kementerian Haji dan Umrah membekukan akses SISKOPATUH PT Assyifa Berkah Mandiri akibat ketidakpatuhan dalam memulangkan jamaah. Langkah ini diambil untuk mencegah penambahan jamaah baru yang berisiko terdampak kegagalan layanan.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) secara resmi melakukan pemblokiran akses terhadap Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus ( SISKOPATUH) milik PT Assyifa Berkah Mandiri. Langkah administratif tegas ini diambil sebagai respons langsung atas indikasi ketidakpatuhan penyelenggara dalam menunaikan kewajibannya untuk memulangkan jamaah ke Tanah Air. Director of Licensing and Accreditation for Special Hajj and Umrah, Atty Novyanty, menegaskan bahwa keputusan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penambahan jamaah baru yang berpotensi terdampak oleh kegagalan layanan tersebut. Pemblokiran ini berlaku efektif segera setelah rekomendasi dieksekusi oleh pihak kementerian di Jakarta.

Mekanisme Pemblokiran SISKOPATUH dan Alasan Teknis

Akses sistem SISKOPATUH milik PT Assyifa Berkah Mandiri dibekukan untuk menghentikan proses pendaftaran dan keberangkatan jamaah baru. Mekanisme ini dirancang agar tidak ada penambahan jumlah jamaah yang akan menghadapi risiko ketidakpastian kepulangan. Status akun penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dengan Nomor SK 14092200972520002 tersebut tercatat sebagai "Diblokir" pada aplikasi SISKOPATUH. Langkah preventif ini memastikan bahwa tidak ada korban baru yang terjebak dalam situasi layanan yang tidak memenuhi standar kewajiban kontraktual. Pembekuan ini tidak menghentikan operasional jasa yang sudah terdaftar sebelumnya, namun memutus aliran pendaftaran baru secara total.

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Dasar teknis pemblokiran ini merujuk pada hasil klarifikasi dan Nota Dinas Nomor ND-297/PN.2.2/2026 yang diterbitkan oleh Subdirektorat Pengawasan Umrah. Laporan tersebut mengonfirmasi bahwa PT Assyifa Berkah Mandiri terbukti tidak menyediakan tiket kepulangan bagi para jamaah yang telah mendarat. Selain itu, penyelenggara juga gagal memenuhi tenggat waktu 1x24 jam untuk memulangkan jamaah sesuai ketentuan regulasi. Kegagalan ganda ini-ketiadaan tiket dan keterlambatan waktu-menjadi pemicu utama tindakan administratif dari Kemenhaj. Status diblokir mencerminkan ketidakmampuan operasional perusahaan dalam memenuhi standar dasar layanan perjalanan ibadah.

Posisi Pemangku Kepentingan dan Dasar Regulasi Sanksi

Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah, Atty Novyanty, menjelaskan bahwa sanksi administratif ini adalah wujud komitmen pemerintah dalam melindungi keselamatan dan hak-hak jamaah. Ia menegaskan bahwa pemblokiran akun SISKOPATUH adalah langkah pengawasan preventif untuk meminimalisasi risiko bertambahnya jumlah korban akibat kelalaian penyelenggara. Atty Novyanty menyampaikan pernyataan ini dalam keterangannya di Jakarta pada hari Selasa, yang menandai titik awal penerapan sanksi tegas tersebut. Pemerintah melalui Kemenhaj mengambil posisi bahwa integritas layanan adalah hal non-negotiable dalam pengelolaan perjalanan ibadah umrah.

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Dasar hukum yang melandasi tindakan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Haji dan Umrah (PMHU) Nomor 2 Tahun 2026 mengenai sanksi administratif. Kedua regulasi ini memberikan wewenang penuh kepada Kemenhaj untuk mengenakan sanksi berupa pembekuan izin operasional sistem jika ditemukan pelanggaran kewajiban kepulangan. Atty Novyanty menekankan bahwa status blokir tidak menghambat penyelesaian hak-hak jamaah yang sudah terdaftar. PT Assyifa Berkah Mandiri tetap bertanggung jawab penuh secara hukum dan finansial atas pemenuhan tiket kepulangan para jamaah yang telah berangkat. Kewajiban ini tidak gugur hanya karena sistem pendaftaran telah dibekukan.

Dampak Nyata bagi Jamaah dan Langkah Selanjutnya

Dampak langsung dari blokir ini adalah terhentinya proses administrasi untuk jamaah baru yang ingin mendaftar melalui PT Assyifa Berkah Mandiri. Namun, bagi jamaah yang sudah berada dalam sistem, perusahaan wajib menyelesaikan pemulangan sesuai kontrak awal. Pemblokiran sistem mencegah eskalasi masalah dengan tidak menambah beban tanggung jawab perusahaan yang sedang dalam kondisi gagal operasional. Warga yang terdampak dapat mengandalkan mekanisme penyelesaian sengketa yang tetap berjalan meskipun akses administratif telah ditutup. Jaminan hak jamaah tetap dilindungi oleh negara meskipun implementasi lapangan mengalami kegagalan dari pihak swasta.

Pemerintah terus memantau perkembangan penyelesaian hak jamaah oleh PT Assyifa Berkah Mandiri di bawah pengawasan ketat Kemenhaj. Setiap perkembangan terkait status pembekuan atau pemulihan layanan akan diatur berdasarkan evaluasi kembali terhadap kepatuhan perusahaan. Hingga saat ini, status "Diblokir" masih berlaku dan tidak ada indikasi perubahan status sepihak dari pihak perusahaan. Masyarakat diimbau untuk selalu mengecek status resmi penyelenggara melalui sistem SISKOPATUH sebelum melakukan transaksi. Transparansi status layanan ini menjadi kunci utama bagi perlindungan konsumen perjalanan ibadah umrah di Indonesia. Ketegasan langkah ini diharapkan dapat menjadi deterrent bagi penyelenggara lain untuk menjaga kualitas layanan.