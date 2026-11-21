Kementerian Ekonomi Kreatif menginisiasi kolaborasi seni dan ekonomi di Bali melalui workshop eksplorasi media lokal seperti kopi dan blacu untuk meningkatkan nilai jual karya seniman.

Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf telah menyelenggarakan acara Workshop Harmoni Seni Rupa di lokasi Blue Karma Creative Hub yang berada di Seminyak, Kabupaten Badung, Bali, tepatnya pada tanggal 19 hingga 20 November 2026. Kegiatan ini dirancang khusus untuk memfasilitasi para peserta agar mereka dapat mengeksplorasi bahan-bahan lokal seperti biji kopi dan kain blacu sebagai media alternatif yang inovatif dalam menciptakan karya seni rupa kontemporer yang bernilai ekonomis tinggi.

Mekanisme Aktivasi Creative Hub untuk Talenta Lokal

Dendam Mahdar yang menjabat sebagai Direktur Seni Rupa dan Seni Pertunjukan di Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Kemenekraf menegaskan bahwa keberadaan ruang kreatif atau creative hub akan menjadi tidak berguna jika tidak diimbangi dengan aktivitas yang melibatkan talenta dan komunitas secara berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa sebuah creative hub seapapun megahnya hanyalah sekadar ruang kosong jika tidak ada talenta yang berkarya, tidak ada ide yang diperdebatkan, serta tidak ada kolaborasi yang dilahirkan di dalamnya.

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Tantangan utama yang dihadapi oleh sejumlah creative hub, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta saat ini, adalah masih terbatasnya aktivitas fisik serta rendahnya eksposur atau keterlihatan kepada masyarakat umum. Oleh karena itu, aktivasi Blue Karma Creative Hub melalui acara workshop ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret untuk mempertemukan perupa, pelukis, fotografer, mahasiswa, serta komunitas seni hingga pelaku ekonomi kreatif di Bali agar dapat berinteraksi dan berkolaborasi.

Salah satu aspek menarik dalam workshop tersebut adalah pendekatan eksplorasi bahan-bahan lokal sebagai media berkarya yang diinstruksikan kepada para peserta. Para peserta diajak untuk mencoba menggunakan kopi sebagai alternatif media lukis selain cat konvensional seperti akrilik yang biasa digunakan, sehingga pendekatan ini sekaligus memperkenalkan kemungkinan baru dalam mengolah potensi lokal menjadi karya seni kontemporer yang unik.

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Posisi Pemangku Kepentingan dan Sudut Pandang Pelaku Seni

Para peserta workshop juga diajak untuk mengeksplorasi seni rupa melalui penggunaan tas berbahan kain blacu sebagai medium ekspresi. Tas yang biasanya hanya digunakan sebagai barang sehari-hari tersebut diberi sentuhan artistik yang kuat sehingga berpotensi dikembangkan menjadi produk gaya hidup yang memiliki daya tarik tersendiri, khususnya bagi kalangan generasi muda yang kini menjadi target pasar utama bagi produk kreatif lokal.

Kegiatan ini bukan sekadar menjadi ajang berekspresi belaka bagi para seniman, melainkan Kemenekraf ingin mendorong karya seni rupa agar memiliki peluang komersialisasi yang kuat sehingga bisa berkembang menjadi produk ekonomi kreatif yang berdaya saing di pasar global. Diharapkan karya seni yang dihasilkan tidak hanya dipajang di galeri, tetapi juga memiliki nilai jual yang tinggi dan mampu bersaing secara internasional.

Prof. Dr. I Nengah Wirakesuma, M.Sn. terlibat dalam acara ini sebagai narasumber yang memberikan materi mengenai strategi komersialisasi karya seni rupa pada hari pertama workshop yang berlangsung pada Kamis, 19 November 2026. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan praktik pembuatan karya bersama Januar Ferry Fatty sebagai pendamping teknis selama proses pengerjaan karya seni oleh para peserta.

Dampak Nyata terhadap Ekosistem Kreatif dan Langkah Selanjutnya

Dadam menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi kreatif perlu memperhatikan lima tahapan utama secara ketat, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi. Artinya, proses kreatif tidak cukup hanya menghasilkan karya seni semata, melainkan seniman juga perlu memikirkan bagaimana karya tersebut diproduksi secara massal, diperkenalkan kepada masyarakat, dipasarkan secara efektif, hingga dijaga keberlanjutannya dalam jangka panjang.

Seni rupa merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang memiliki potensi nilai tambah besar, terutama di Kabupaten Badung yang saat ini menjadi pusat pariwisata dan pertumbuhan ekonomi kreatif di Bali. Seni rupa juga tidak semestinya hanya dipandang sebagai elemen dekoratif di hotel maupun ruang publik, melainkan sebagai penggerak utama ekosistem industri kreatif yang lebih luas.

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Ekosistem seni rupa yang kuat justru bisa menggerakkan banyak sektor lain yang saling terkait, mulai dari kurasi, produksi material seni, pengemasan, operasional galeri, residensi seniman, hingga pemasaran digital yang modern. Untuk mendukung pengembangan tersebut, Dadam menilai kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar tercipta sinergi yang optimal.

Akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, komunitas, media, hingga lembaga keuangan perlu terlibat aktif dalam membangun ekosistem yang saling mendukung satu sama lain. Dari sisi pembiayaan, pelaku kreatif juga dapat mempertimbangkan berbagai alternatif pendanaan, seperti Kredit Usaha Rakyat, koperasi, Lembaga Pengelola Dana Bergulir, hingga modal ventura yang dapat mendukung keberlanjutan usaha mereka.

Workshop Harmoni Seni Rupa berlangsung selama dua hari penuh dengan rangkaian kegiatan pembekalan dan praktik berkarya yang intensif. Pada Jumat, 20 November 2026, peserta melanjutkan proses kreatif melalui finalisasi karya, dokumentasi visual yang profesional, serta diskusi bersama narasumber untuk mengevaluasi hasil kerja mereka.

Melalui aktivasi berkelanjutan ini, Kemenekraf berharap Blue Karma Creative Hub dapat berkembang menjadi ruang produktif yang mempertemukan ide-ide segar, talenta muda, dan peluang bisnis nyata. Lebih jauh lagi, para perupa dan kreator muda Bali diharapkan mampu mengolah kekayaan budaya serta potensi lokal menjadi karya inovatif yang memiliki identitas kuat di mata dunia.