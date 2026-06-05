Kemendukbangga Luncurkan Buku Kesehatan Reproduksi Berbasis Siklus Hidup dalam Sosialisasi di Jakarta Selatan

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memperkenalkan buku panduan kesehatan reproduksi yang mengacu pada tahapan siklus hidup, mengatasi tantangan literasi, mitos, dan pernikahan dini melalui sosialisasi dan uji keterbacaan di Jakarta Selatan.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ( Kemendukbangga ) kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan literasi kesehatan reproduksi dengan meluncurkan Buku Kesehatan Reproduksi Berdasarkan Siklus Hidup . Buku ini disusun sebagai panduan praktis yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari anak usia dini, remaja, dewasa, hingga lansia.

Pada Jumat, 5 Juni 2026, sebuah acara sosialisasi dan uji keterbacaan buku digelar di aula Gedung Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Selatan. Sebanyak empat puluh peserta, antara lain Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), petugas Pelayanan Keluarga Terpadu (PKT), kader kesehatan kelurahan, anggota Forum Anak, perwakilan Forum Generasi Berencana (Genre), serta perwakilan sekolah dan peserta didik lansia, hadir untuk menelaah isi buku serta memberikan masukan terkait kejelasan bahasa dan relevansi materi.

Direktur Bina Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga, Riri Mutia Ichwan, menjelaskan bahwa pendekatan berbasis siklus hidup dimaksudkan untuk mengatasi sejumlah tantangan yang masih menghambat pemahaman kesehatan reproduksi di masyarakat. Di antara kendala tersebut adalah rendahnya tingkat literasi, persepsi mitos serta stigma yang masih melekat, praktik pernikahan usia dini, tingginya angka kehamilan tidak direncanakan, dan keterbatasan akses terhadap informasi serta layanan berkualitas. Riri menekankan pentingnya mengintegrasikan edukasi kesehatan reproduksi pada setiap fase kehidupan sehingga intervensi yang dilakukan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Ia menambahkan bahwa umpan balik dari peserta sosialisasi akan digunakan untuk menyempurnakan isi buku sebelum penyebaran secara nasional. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Jakarta Selatan, Rizky Hamid, menyambut baik inisiatif tersebut dan mengapresiasi antusiasme para peserta. Ia berharap materi yang disampaikan dapat diteruskan kepada masyarakat luas melalui jaringan PKB, PKT, kader kesehatan, serta lembaga pendidikan.

Menurut Rizky, kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi pada setiap tahap kehidupan, sehingga dapat menurunkan angka pernikahan dini, kehamilan tidak direncanakan, serta memperbaiki kualitas layanan kesehatan bagi semua golongan umur. Dengan buku sebagai referensi utama, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih informasional dalam mengelola kesehatan reproduksi mereka dan keluarga





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kesehatan Reproduksi Siklus Hidup Literasi Kesehatan Kemendukbangga Sosialisasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prakiraan Cuaca Hari Ini Kamis 4 Juni 2026: Jakarta dan Sekitarnya Didominasi Berawan TebalPada pagi hari, beberapa wilayah Jakarta diprakirakan berawan, seperti Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Read more »

Prakiraan Cuaca Hari Ini Kamis 4 Juni 2026: Jakarta dan Sekitarnya Berawan TebalPada pagi hari, beberapa wilayah Jakarta diprakirakan berawan, seperti Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Read more »

Warga Jakarta Antusias Ikuti Pemutihan Pajak KendaraanSelain DKI Jakarta yang menerapkan program pemutihan pajak kendaraan, ada juga Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan.

Read more »

Jakarta Future Festival Kembali Digelar, Perkuat Kolaborasi Menuju 500 Tahun JakartaMelibatkan lebih dari 500 kolaborator, Jakarta Future Festival (JFF) 2026 menjadi sarana berbagi ide, memperkuat kolaborasi, serta merumuskan arah pembangunan Jakarta menuju usia 500 tahun.

Read more »