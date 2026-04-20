Kemendiktisaintek: Peningkatan Laporan Kekerasan Seksual di Kampus Bukti Meningkatnya Kepercayaan Publik

Kemendiktisaintek menilai kenaikan laporan kekerasan seksual di kampus mencerminkan keberanian korban untuk melapor dan efektivitas Satgas PPKPT yang mulai aktif bekerja di perguruan tinggi.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ( Kemendiktisaintek ) memberikan pandangan optimis terkait fenomena peningkatan laporan kekerasan seksual yang terjadi di berbagai lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Pemerintah menilai bahwa naiknya angka pelaporan tersebut bukan semata-mata menunjukkan semakin maraknya praktik kekerasan, melainkan merupakan indikasi kuat dari meningkatnya kesadaran publik serta keberanian para korban untuk bersuara.

Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, pada Senin, 21 April 2026, Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menegaskan bahwa kepercayaan sivitas akademika terhadap Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) telah menunjukkan tren positif yang signifikan. Lebih lanjut, Badri menjelaskan bahwa pihak kementerian telah mengambil langkah strategis dengan mengintegrasikan indikator pencegahan dan penanganan kekerasan sebagai salah satu komponen utama dalam penilaian kinerja pimpinan perguruan tinggi. Kebijakan ini diharapkan mampu memicu komitmen yang lebih serius dari jajaran pimpinan kampus di seluruh pelosok negeri dalam memberantas praktik kekerasan seksual. Pemerintah berkomitmen penuh menjalankan mandat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024. Hingga saat ini, seluruh perguruan tinggi negeri telah memiliki Satgas PPKPT, sementara di sektor perguruan tinggi swasta, cakupan pembentukan satgas sudah mencapai 65 persen. Upaya kuratif pun terus dimaksimalkan untuk menangani kasus yang diklasifikasikan ke dalam kategori ringan, sedang, hingga berat guna memastikan keadilan bagi para korban tetap terjaga. Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana tugas Inspektur Jenderal Kemendiktisaintek, Nur Syarifah, menambahkan bahwa pemantauan data menunjukkan peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan dari tahun 2021 hingga 2024. Meskipun ia tidak merinci angka absolut dari kasus-kasus tersebut, ia meyakini bahwa keberadaan Satgas yang lebih aktif menjadi kunci utama dalam memfasilitasi pelaporan yang lebih transparan. Keberadaan satgas di setiap kampus tidak hanya berperan sebagai wadah aduan, tetapi juga menjadi ujung tombak bagi kementerian untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi nyata di lapangan. Namun, tantangan tetap ada, mengingat data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat adanya 233 kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual, selama periode Januari hingga Maret 2026. Pemerintah menegaskan bahwa edukasi berkelanjutan dan penguatan sistem pelaporan akan terus menjadi prioritas agar lingkungan pendidikan menjadi tempat yang aman bagi setiap insan akademika, sekaligus memutus rantai impunitas bagi pelaku kekerasan di lingkungan kampus di masa depan





