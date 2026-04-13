Kemendikristek Luncurkan PP-PTS 2026: Perkuat Peran PTS untuk Pendidikan Tinggi Merata

Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Kemendikristek) meluncurkan Program Penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) 2026. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperluas akses pendidikan tinggi secara merata di seluruh Indonesia, dengan fokus pada penguatan peran Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi ( Kemendikristek ) memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas dan memperluas akses pendidikan tinggi secara adil di seluruh pelosok Indonesia. Upaya ini melibatkan penguatan peran Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagai komponen vital dalam sistem pendidikan tinggi nasional.

Komitmen ini diwujudkan melalui peluncuran Program Penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) tahun 2026, yang dilaksanakan di kantor Kemendikristek pada hari Senin, 13 April. Program ini menandai langkah strategis untuk mempersempit kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah dan antar-PTS, serta memastikan terciptanya sistem perguruan tinggi yang inklusif dan berkeadilan bagi semua.

Plt. Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikristek, Badri Munir Sukoco, menjelaskan bahwa PP-PTS bukan hanya sekadar program bantuan sementara, melainkan strategi jangka panjang yang dirancang untuk memberikan dampak positif berkelanjutan terhadap kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Badri Munir Sukoco menekankan bahwa penguatan PTS merupakan langkah krusial dalam mewujudkan visi pemerintah untuk menciptakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan merata.

'Program ini adalah wujud nyata upaya pemerintah untuk memastikan kualitas pendidikan tinggi tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, melainkan berkembang secara merata di seluruh Indonesia,' ungkap Badri Munir Sukoco saat peluncuran program PP-PTS 2026 pada tanggal 13 April. Program ini juga merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah yang telah dimulai sejak tahun 2016, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

PTS memainkan peran dominan dalam ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia, dengan jumlah mencapai lebih dari 95 persen dari total perguruan tinggi yang ada di negara ini. Pada tahun 2024, program ini telah menjangkau 60 PTS, dan pada tahun 2025, cakupannya diperluas menjadi 403 PTS, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan yang lebih luas.

Program Penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) tahun 2026 didesain untuk memberikan dampak signifikan pada peningkatan kualitas pembelajaran dan daya saing lulusan. Mukhamad Najib, Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, menegaskan bahwa program ini sejalan dengan arah kebijakan Pendidikan Tinggi Berdampak. Ini mencakup pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, peningkatan kualitas dosen, fasilitas, dan infrastruktur pendidikan, serta program-program yang mendukung peningkatan kemampuan lulusan agar mampu bersaing di dunia kerja.

Dengan demikian, PP-PTS 2026 diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mencapai visi pendidikan tinggi yang unggul, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Program ini akan berfokus pada berbagai aspek, termasuk peningkatan kualitas dosen melalui pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan, penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan pasar kerja.

Selain itu, program ini juga akan memberikan dukungan finansial dan teknis kepada PTS untuk meningkatkan kapasitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa PTS memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat luas, terutama di daerah-daerah yang aksesnya terbatas.

Oleh karena itu, melalui PP-PTS 2026, pemerintah berkomitmen untuk mendukung PTS dalam meningkatkan kualitas dan relevansi program studi yang mereka tawarkan, sehingga lulusan PTS dapat bersaing secara global dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Program ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan dan pemerataan dalam pendidikan tinggi.

Dengan memberikan dukungan yang lebih besar kepada PTS, pemerintah berharap dapat mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antara PTS dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), serta memastikan bahwa semua mahasiswa, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi atau lokasi geografis, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas.





