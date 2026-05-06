Kemendikdasmen Tingkatkan Kompetensi Bahasa Inggris Guru SD untuk Dongkrak Daya Saing Global

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan program pelatihan Bahasa Inggris bagi guru SD, dimulai dari kelas 3, guna mempersiapkan siswa menghadapi persaingan internasional tanpa meninggalkan identitas budaya lokal.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen secara resmi telah meluncurkan sebuah inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi penguasaan Bahasa Inggris bagi para tenaga pendidik di tingkat Sekolah Dasar di seluruh Indonesia.

Langkah ini diambil sebagai bentuk respon terhadap tantangan global yang semakin kompleks, di mana kemampuan berkomunikasi dalam bahasa internasional menjadi salah satu kunci utama dalam mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Iwan Junaedi, memberikan konfirmasi bahwa program pelatihan intensif ini sudah mulai direalisasikan secara bertahap.

Dalam sebuah kesempatan saat menghadiri kegiatan penguatan ekosistem kepemimpinan sekolah di wilayah Cipanas, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Iwan mengungkapkan bahwa fokus utama pada tahap awal tahun ini adalah para guru yang mengajar di kelas 3 sekolah dasar. Pemilihan kelas 3 didasari oleh pertimbangan pedagogis untuk memberikan fondasi bahasa yang kuat sebelum siswa melangkah ke tingkat yang lebih tinggi.

Namun, pemerintah berkomitmen bahwa cakupan pelatihan ini tidak akan berhenti di situ saja, melainkan akan diperluas secara komprehensif hingga menyasar seluruh tingkatan kelas di sekolah dasar agar terjadi sinkronisasi kualitas pengajaran di seluruh level. Untuk memastikan efektivitas program, kementerian telah menyiapkan tenaga pelatih profesional dan ahli bahasa yang akan membimbing para guru secara intensif hingga mereka memiliki kemampuan bahasa yang mumpuni dan percaya diri dalam mengajar.

Tujuan fundamental dari inisiatif besar ini adalah menciptakan efek domino positif, di mana guru yang kompeten akan mampu mentransfer ilmu pengetahuan tersebut kepada para siswa dengan metode yang lebih efektif dan menyenangkan. Dengan penguasaan bahasa asing yang dimulai sejak dini, para murid diharapkan tidak hanya sekadar mahir dalam berkomunikasi secara verbal, tetapi juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam menghadapi persaingan global.

Penguasaan Bahasa Inggris dipandang sebagai jendela untuk membuka peluang yang lebih luas, termasuk kemampuan untuk meraih beasiswa pendidikan atau bahkan peluang kerja di kancah internasional di masa depan. Kementerian percaya bahwa investasi pada kualitas guru adalah investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan memberikan bekal bahasa asing sejak sekolah dasar, siswa akan lebih terbiasa dengan literatur global, sehingga pola pikir mereka menjadi lebih terbuka dan kritis terhadap perkembangan dunia.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mencetak generasi emas yang mampu bersaing di level dunia namun tetap memiliki akar karakter yang kuat. Program ini diharapkan dapat menghapus stigma bahwa bahasa asing hanya bisa dikuasai oleh mereka yang bersekolah di institusi elit, sehingga terjadi pemerataan kualitas pendidikan antara sekolah di perkotaan dan di daerah terpencil.

Namun, di tengah ambisi untuk meningkatkan kemampuan bahasa internasional, Iwan Junaedi memberikan penekanan yang sangat tegas bahwa penguasaan bahasa asing tidak boleh sedikit pun mengesampingkan jati diri bangsa Indonesia. Ada sebuah prinsip keseimbangan yang ingin diterapkan oleh kementerian, yaitu menguasai bahasa dunia tanpa meninggalkan bahasa lokal dan tetap menjunjung tinggi kekuatan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Filosofi ini sangat penting agar generasi muda Indonesia tidak kehilangan identitas budayanya akibat arus globalisasi yang begitu deras.

Penguasaan bahasa daerah dianggap sebagai bentuk pelestarian warisan leluhur, sementara Bahasa Indonesia adalah pengikat nasionalisme, dan Bahasa Inggris adalah alat untuk berinteraksi dengan dunia luar. Dengan pendekatan tri-bahasa ini, siswa diharapkan menjadi individu yang kosmopolit namun tetap nasionalis. Pemerintah menginginkan agar para guru mampu menanamkan pemahaman bahwa menjadi modern tidak berarti harus meninggalkan tradisi.

Oleh karena itu, materi pelatihan bagi guru juga akan mencakup bagaimana mengintegrasikan pengajaran bahasa Inggris dengan konteks budaya lokal, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan tidak terasa asing bagi siswa. Upaya ini merupakan langkah preventif agar kemajuan intelektual tidak menyebabkan degradasi moral atau hilangnya rasa cinta terhadap tanah air. Lebih jauh lagi, program peningkatan kompetensi ini merupakan bagian dari transformasi besar dalam sistem pendidikan nasional yang menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21.

Guru tidak lagi hanya berperan sebagai pemberi informasi, tetapi sebagai fasilitator yang mampu menginspirasi siswa untuk belajar secara mandiri. Dengan menguasai Bahasa Inggris, guru dapat mengakses berbagai modul pembelajaran internasional yang berkualitas tinggi dan mengadaptasinya sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas. Hal ini akan meningkatkan kreativitas dalam proses belajar mengajar, sehingga suasana kelas menjadi lebih dinamis dan tidak membosankan. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga orang tua siswa, sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan berkelanjutan.

Tantangan seperti keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa daerah menjadi perhatian tersendiri bagi kementerian, sehingga skema pelatihan akan dirancang sedemikian rupa agar dapat diakses secara fleksibel, baik melalui tatap muka maupun platform digital. Dengan sinergi yang kuat, program ini diyakini akan menjadi katalisator dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di Indonesia, terutama dalam hal literasi dan komunikasi global bagi generasi penerus bangsa





