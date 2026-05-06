Kemendikdasmen Tingkatkan Kompetensi Bahasa Inggris Guru SD demi Daya Saing Global

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan program pelatihan Bahasa Inggris bagi guru SD secara bertahap untuk meningkatkan kemampuan komunikasi internasional siswa tanpa meninggalkan identitas budaya lokal.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini tengah menggalakkan langkah strategis dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia di lingkungan sekolah dasar di seluruh penjuru tanah air.

Hal ini terungkap melalui pernyataan Iwan Junaedi, yang menjabat sebagai Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, dalam sebuah agenda penting bertajuk Penguatan Ekosistem Kepemimpinan Sekolah Melalui Pendekatan Pembelajaran Mendalam. Kegiatan tersebut diselenggarakan di kawasan Cipanas, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Rabu, 6 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, ditekankan bahwa peningkatan mutu pendidikan nasional tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan dukungan ekosistem kepemimpinan yang solid di tingkat satuan pendidikan.

Pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning diharapkan mampu mengubah paradigma mengajar menjadi lebih bermakna, sehingga guru tidak sekadar menyampaikan materi, tetapi mampu memantik rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis pada siswa sejak usia dini. Salah satu terobosan utama yang menjadi prioritas kementerian tahun ini adalah implementasi program pengembangan kompetensi Bahasa Inggris bagi para guru Sekolah Dasar.

Program ini dirancang secara sistematis agar para pendidik memiliki fondasi kemampuan bahasa asing yang mumpuni, yang nantinya akan ditransfer kepada para siswa sebagai bekal menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Sebagai langkah awal, realisasi program pelatihan ini akan diprioritaskan bagi guru-guru yang mengampu kelas 3 SD. Setelah fase awal ini berjalan dan menunjukkan hasil yang positif, cakupan pelatihan akan diperluas secara bertahap hingga menyentuh guru kelas 4, 5, dan 6.

Rencananya, Kemendikdasmen akan meresmikan program besar ini melalui acara peluncuran resmi yang dijadwalkan berlangsung di Kota Bandung pada Jumat, 8 Mei 2026. Guna menjamin efektivitas program, pemerintah berkomitmen menyediakan tenaga pengajar profesional serta pelatih ahli yang akan mendampingi para guru melalui proses mentoring intensif hingga mereka mencapai standar kemahiran yang ditetapkan.

Tujuan fundamental dari penguatan kemampuan bahasa asing bagi guru SD ini adalah untuk mencetak generasi siswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam berkomunikasi di level internasional. Di era globalisasi saat ini, penguasaan Bahasa Inggris bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan kebutuhan pokok bagi anak-anak Indonesia agar dapat mengakses informasi dunia, mengikuti perkembangan teknologi, serta mengambil peluang lapangan kerja atau beasiswa pendidikan di luar negeri di masa depan.

Iwan Junaedi menjelaskan bahwa kelemahan dalam penguasaan bahasa asing selama ini menjadi salah satu hambatan bagi talenta muda Indonesia untuk bersinar di kancah global. Oleh karena itu, intervensi di tingkat sekolah dasar dianggap sebagai momen paling krusial karena pada usia inilah anak-anak memiliki kemampuan adaptasi bahasa yang sangat cepat. Namun, di tengah upaya internasionalisasi ini, Kemendikdasmen memberikan catatan penting bahwa penguasaan bahasa asing tidak boleh mengikis jati diri bangsa.

Iwan Junaedi menegaskan bahwa visi besar kementerian adalah menciptakan keseimbangan antara kompetensi global dan identitas nasional. Program ini mengusung prinsip bahwa penguasaan Bahasa Inggris harus berjalan beriringan tanpa meninggalkan bahasa lokal atau bahasa daerah yang menjadi akar budaya, serta tetap mengedepankan kekuatan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dengan demikian, siswa Indonesia diharapkan tumbuh menjadi warga dunia yang kompetitif dan modern, namun tetap memiliki karakter yang kuat serta cinta terhadap tanah airnya.

Sinergi antara kepala sekolah, pengawas, dan guru menjadi kunci utama agar program ini tidak hanya menjadi seremonial belaka, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata pada kualitas lulusan sekolah dasar di seluruh Indonesia





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kemendikdasmen Bahasa Inggris Guru SD Pendidikan Global Kompetensi Guru

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kemendikdasmen luruskan misinformasi guru non-ASN dirumahkan pada 2027Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluruskan misinformasi yang menyebut bahwa guru non-ASN akan dirumahkan pada tahun 2027.Direktur ...

Read more »

TKA SD-SMP 2026 Selesai, Ini Cara Dapat Hasilnya dari KemendikdasmenDilansir akun Instagram litbangdikbud, hasil TKA nantinya diberikan dalam format Sertifikat Hasil TKA (SHTKA).

Read more »

Kemendikdasmen Luruskan Isu Guru Non-ASN Bakal Dirumahkan: Kami Masih Butuh MerekaKemendikdasmen meluruskan misinformasi yang menyebut bahwa guru non-ASN akan dirumahkan pada tahun 2027. Pemerintah masih membutuhkan para guru Non-ASN tersebut.

Read more »

Kemendikdasmen siapkan skema baru pastikan masa depan guru non-ASNKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyiapkan skema baru untuk memastikan keberlanjutan masa kerja maupun penggajian guru ...

Read more »

Pelajar hingga Masyarakat Papua Barat Daya Dilatih Belajar Bahasa InggrisProgram pelatihan Bahasa Inggris bertajuk “Doom Tra Kosong” di Pulau Doom, Distrik Sorong Kepulauan, Papua Barat Daya berlangsung antusias, dengan didukung berbagai pihak

Read more »

Kemendikdasmen Mulai Revitalisasi 809 Sekolah di NTT, Anggaran Lebih dari Rp 630 MiliarRevitalisasi 809 sekolah di NTT dengan anggaran lebih dari Rp 630 miliar.

Read more »