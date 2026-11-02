Kemendikdasmen Tindak Kendala Teknis TKA Gelombang Pertama dengan Sesi Ulang

Kemendikdasmen terbitkan SE No 22 Tahun 2026 setelah kendala server ganggu TKA SMA. Sesi ulang diberikan demi menjaga kredibilitas dan integritas hasil asesmen nasional.

Jakarta, Senin 2 November 2026 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen) memastikan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA dan SMK sederajat pada gelombang pertama berjalan lancar, tertib, dan kredibel. Langkah ini diambil meskipun sempat muncul kendala teknis pada server pusat yang mengganggu proses ujian di beberapa wilayah. Mendikdasmen Abdul Mu'ti dan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Toni Toharudin hadir memberikan semangat kepada siswa di SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan, Banten, pada 26 Oktober 2026.

Tindak Lanjut Kendala Server TKA

Kepala BKPDM Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menyatakan bahwa pihaknya telah merespons cepat atas kendala teknis yang terjadi selama penyelenggaraan TKA gelombang pertama, khususnya pada hari kedua. Sebagai tindak lanjut resmi, Kemendikdasmen telah mengeluarkan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 22 Tahun 2026. Surat edaran ini memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan untuk menyelenggarakan sesi ulang TKA bagi peserta yang terdampak.

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Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang adil dalam menghadapi asesmen. Toni menekankan bahwa integritas dan objektivitas hasil ujian adalah prioritas utama bagi kementerian. Melalui surat edaran tersebut, panduan teknis pelaksanaan sesi ulang juga telah disesuaikan untuk menghindari pengulangan kesalahan sistem yang sebelumnya terjadi.

Komunikasi Intensif Dinas Pendidikan DKI

Di Jakarta, Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Erni Mawarni, melaporkan bahwa meskipun sesi pertama hari kedua terganggu di semua jenjang, TKA pada hari ketiga dan keempat terpantau aman dan berjalan lancar. Erni menjelaskan bahwa komunikasi intensif terus dilakukan dengan sekolah melalui tim teknis wilayah dan proktor untuk menangani kendala tersebut dengan baik.

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Erni memberikan pesan penting kepada siswa dan orang tua agar tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari sekolah, dinas, serta Kemendikdasmen. Ia menegaskan bahwa murid yang terdampak gangguan sistem tidak akan dirugikan karena tersedia mekanisme TKA susulan. Orang tua juga diminta untuk mendampingi anak tanpa memberikan tekanan berlebih serta menyaring kabar yang belum jelas sumbernya.

Peringatan Ketat Soal Integritas Hasil Ujian

Erni Mawarni kembali mengingatkan bahwa kesiapan teknis saja tidak cukup tanpa didukung oleh pilar non-teknis seperti sumber daya manusia, tertib administrasi, dan kejujuran. Ia menekankan bahwa hasil TKA hanya bermanfaat jika mencerminkan kemampuan murid yang sebenarnya. Jika terjadi kecurangan, data yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menilai atau memperbaiki mutu pendidikan secara akurat.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta secara masif menginstruksikan pihak sekolah untuk menyampaikan pesan moral kejujuran kepada seluruh peserta didik. Tujuannya adalah memastikan TKA berjalan lancar, jujur, serta menghasilkan data yang objektif dan kredibel. Semua pihak diharapkan menjaga integritas tinggi sampai seluruh proses ujian selesai sepenuhnya.

Komitmen Sekolah di Luar Jakarta

Komitmen terhadap integritas TKA juga datang dari daerah lain, seperti SMAN 6 Bone di Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala sekolah, Amdar, menyatakan bahwa sekolah telah mengoptimalkan fasilitas laboratorium dan menuntaskan tahapan gladi bersih secara menyeluruh. Sosialisasi intensif telah menjangkau guru, siswa, hingga orang tua untuk membangun pemahaman bersama tentang pentingnya asesmen ini.

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Amdar menjelaskan bahwa hasil TKA berfungsi sebagai cermin dan dasar perbaikan mutu pendidikan. Data yang jujur sangat diperlukan agar kebijakan di sekolah dapat ditentukan dengan arah yang benar. Jika ada rekayasa, maka penentuan kebijakan akan salah arah. SMAN 6 Bone membekali seluruh proktor, teknisi, dan pengawas agar memahami batasan prosedur dengan ketat.

Kesiapan ini bermuara pada komitmen menghadirkan asesmen yang bersih, transparan, dan akuntabel. Amdar berharap hasil TKA muridnya dapat bernilai baik dan menjadi bahan evaluasi untuk menata pendidikan yang lebih berkualitas. Harapannya, integritas yang dijaga akan membawa dampak positif jangka panjang bagi ekosistem pendidikan nasional secara keseluruhan.