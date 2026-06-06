Kemendikdasmen Targetkan Revitalisasi 71.744 Sekolah Seluruh Indonesia pada 2026

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengumumkan target revitalisasi sarana prasarana dan fasilitas untuk sekitar 71.744 sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Program inialso mencakup 341 sekolah di Provinsi Kalimantan Timur yang termasuk wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara. Dana拨付 dilakukan dengan transparansi dan pengawasan ketat untuk memastikan sekolah yang layak dan aman bagi peserta didik, serta meningkatkan kualitas belajar mengajar. Penerimaanформер Mendikdasmen强调改革school infrastructures di seluruh negeri sebagai bagian dari komitmen negara dalam peningkatan layanan pendidikan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ) menargetkan melanjutkan program revitalisasi sarana prasarana dan fasilitas sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Total sekolah yang direvitalisasi mencapai sekitar 71.744 unit, mencakup jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga pendidikan kesetaraan.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar serta memastikan lingkungan sekolah yang layak dan aman bagi peserta didik. Dalam kunjungan kerja ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan bahwa revitalisasi sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat infrastruktur pendidikan, termasuk di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia berkata bahwa keberadaan sekolah yang layak adalah hak setiap anak, dan dengan perbaikan fasilitas yang merata, pemerintah ingin menciptakan kesetaraan akses pendidikan di seluruh daerah.

Tahun ini,ɔ di Provinsi Kalimantan Timur sendiri, sebanyak 341 sekolah dari total 806 yang mengajukan permohonan bantuan dinilai layak mendapatkan dana untuk perbaikan sarana dan prasarana. This amount includes schools in the capital city of Balikpapan and Samarinda, as well as Penajam Paser Utara regency. Mendikdasmen meminta kepala sekolah penerima bantuan untuk mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Ia menekankan bahwa dana publik harus digunakan secara optimal untuk kepentingan peningkatan kualitas ruang belajar dan keselamatan peserta didik.

Pengawasan yang ketat diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan hasil pekerjaan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Catatan Kemendikdasmen menunjukkan bahwa pada tahun 2025, revitalisasi telah dilakukan di 286 sekolah di Kalimantan Timur dengan total nilai investasi Rp253,75 miliar. Di Kota Balikpapan, 16 sekolah接到 bantuan senilai Rp13,60 miliar. Kabupaten Penajam Paser Utara menerima dana untuk 34 sekolah dengan nilai Rp22,30 miliar, sedangkan Kota Samarinda mendapatkan bantuan untuk 52 sekolah senilai Rp59,53 miliar.

Semua proyek perbaikan tersebut dilaporkan telah selesai dan siap digunakan. Revitalisasi ini adalah bukti nyata komitmen negara untuk memberikan sekolah yang layak, aman, dan sesuai standar. Pemerintah memastikan bahwa pembangunan IKN tidak mengabaikan aspek pendidikan, sehingga generasi muda di wilayah penyangga juga mendapat perhatian serius dalam hal peningkatan infrastruktur sekolah. Abdul Mu'ti menambahkan bahwa program ini berkelanjutan dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi mutu pendidikan nasional secara keseluruhan





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Revitalisasi Sekolah Kemendikdasmen Abdul Mu'ti Pendidikan Dasar Menengah Infrastruktur Pendidikan

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