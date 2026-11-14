Kemendikdasmen Targetkan Revitalisasi 100.000 Sekolah dan 1 Juta Papan Interaktif

Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengumumkan rencana revitalisasi 100.000 satuan pendidikan pada 2027 dan penyaluran satu juta papan interaktif digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menetapkan target ambisius untuk merevitalisasi seratus ribu satuan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2027. Pengumuman strategis ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Jumat (14/11/2025). Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur pendidikan secara masif di tingkat nasional.

Ekspansi Revitalisasi Sekolah Nasional

Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengonfirmasi bahwa program revitalisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Target seratus ribu sekolah yang akan direvitalisasi tahun depan ini mencakup berbagai jenis satuan pendidikan yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi fisik bangunan sekolah yang rusak agar aman dan nyaman bagi proses belajar mengajar.

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Pencapaian ini merupakan kelanjutan dari kinerja masif yang telah dilakukan Kemendikdasmen pada periode 2025 hingga 2026. Selama dua tahun terakhir, kementerian telah berhasil merevitalisasi dan membangun lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu sekolah. Program ini menerapkan skema swakelola yang terbukti efektif menggerakkan ekonomi lokal dan melibatkan lebih dari lima puluh delapan ribu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Transformasi Digital dan Dukungan Teknologi

Selain perbaikan fisik, Kemendikdasmen juga fokus pada transformasi digital melalui penyaluran peralatan teknologi canggih ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan bahwa kementerian menargetkan pembagian lebih dari satu juta papan interaktif digital atau interactive flat panel pada akhir tahun 2026. Penyebaran alat ini dirancang untuk memodernisasi metode pengajaran dan meningkatkan literasi digital siswa.

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Penggunaan papan interaktif ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah terpencil. Dengan adanya alat tersebut, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, visual, dan menarik bagi peserta didik. Implementasi teknologi ini sejalan dengan visi besar pemerintah untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja masa depan.

Perkembangan Sektor Pendidikan Tinggi

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Mendiktisaintek Brian Yuliarto menekankan pentingnya kemajuan sains untuk membangun kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan saat peringatan Dies Natalis Ke-66 Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau ITS di Surabaya, Jumat. Fokus utama adalah mengatasi paradoks kekayaan Indonesia di mana sumber daya alam yang melimpah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.

Kemajuan iptek diharapkan mampu menjadi solusi strategis untuk mengubah potensi sumber daya alam menjadi nilai ekonomi yang nyata. Peran perguruan tinggi seperti ITS sangat krusial dalam mendorong inovasi yang relevan dengan kondisi geografis dan sosial Indonesia. Sinergi antara kebijakan nasional dan inovasi akademik menjadi kunci utama dalam mencapai target kemandirian teknologi bangsa.

Komitmen Global terhadap Perubahan Iklim

Di bidang lingkungan, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo hadir dalam Leaders Summit Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2025). Hashim mengimbau negara-negara maju untuk merealisasikan pendanaan iklim sesuai dengan New Collective Quantified Goal atau NCQG dan Peta Jalan Baku menuju Belém. Target yang dicanangkan adalah penyediaan pendanaan sebesar tiga ratus miliar dolar AS per tahun pada tahun 2035.

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Indonesia juga menyampaikan langkah konkret yang diambil pemerintah dalam menangani perubahan iklim, termasuk penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Perubahan Iklim menjadi bagian penting dari strategi adaptasi nasional. Kehadiran Hashim di forum internasional ini menunjukkan posisi aktif Indonesia dalam isu perubahan iklim global.