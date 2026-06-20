Kemendikdasmen Salurkan Starlink dan Listrik ke Sekolah 3T di Nias Utara

Pelimpahan bantuan infrastruktur listrik dan internet Starlink oleh Kemendikdasmen ke sekolah-sekolah di Kabupaten Nias Utara sebagai wujud komitmen pemerintahan dalam menyamakan akses pendidikan di daerah terpencil. Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan semua bantuan sudah tiba sebelum kunjungannya, dan Bupati Nias Utara mengucapkan terima kasih atas dampak langsung yang dirasakan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat akses pendidikan, khususnya di wilayah 3T dengan menyediakan infrastruktur dasar berupa listrik dan konektivitas internet berbasis Starlink bagi satuan pendidikan di Kabupaten Nias Utara , Provinsi Sumatera Utara.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan penyediaan infrastruktur dasar tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses listrik dan internet bagi sekolah-sekolah yang belum terjangkau. Ia menegaskan bahwa sekolah yang belum ada internet akan disambungkan internet, dan yang belum ada listrik akan disambungkan listrik. 钾Bantuan tersebut telah direalisasikan oleh tim Kemendikdasmen di lapangan sebelum kunjungan kerjanya dilakukan.

Untuk akses internet, pihaknya menyalurkan perangkat Starlink bagi 4 SD dan 7 SMP di Kabupaten Nias Utara yang sebelumnya belum memiliki jaringan internet. Sementara itu, sebagai dukungan peningkatan mutu pendidikan, pihaknya juga memberikan bantuan masing-masing sebesar Rp25 juta untuk instalasi listrik dan internet, yang dialokasikan untuk 6 SD dan 1 SMP. Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu menyampaikan apresiasi atas kunjungan Mendikdasmen yang membawa dampak langsung bagi peningkatan akses pendidikan di daerahnya.

Ia menegaskan sejumlah sekolah di wilayahnya kini telah mendapatkan akses internet serta dukungan listrik yang sebelumnya belum tersedia. Baik Starlink maupun instalasi listrik dengan lampu LED dan perangkat sejenis telah hadir di Kabupaten Nias Utara. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan akses pendidikan di wilayah-wilayah terpencil, dengan harapan dapat mengurangi kesenjangan digital dan meningkatkan kualitas pengajaran belajar mengajar. Dukungan infrastruktur dinilai krusial bagi penyampaian kurikulum yang updated dan memadukan Pembelajaran Berbasis Teknologi. Masyarakat setempat diharapkan dapat memanfaatkan infrastruktur tersebut dengan optimal





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Starlink Infrastruktur Pendidikan Sekolah 3T Nias Utara Abdul Mu'ti

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