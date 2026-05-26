Kemendikdasmen: Ribuan Murid Dapat Nilai Sempurna, Lebih Banyak Bahasa Indonesia dari Matematika

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat lebih dari seribu murid berhasil mendapatkan nilai 100 pada penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang pendidikan SD-SMP untuk mata pelajaran Matematika. Ada yang dapat nilai sempurna, betul semua di semua soal. Dan jumlahnya kalau untuk Bahasa Indonesia memang lebih banyak, dibandingkan untuk Matematika, kata Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Rahmawati.

Dan jumlahnya kalau untuk Bahasa Indonesia memang lebih banyak, dibandingkan untuk Matematika, kata Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Rahmawati dalam kegiatan Taklimat Media Hasil TKA jenjang SMP/MTs/sederajat dan SD/MI/sederajat di Jakarta pada Selasa. Pada penyelenggaraan TKA jenjang pendidikan SD/MI/sederajat, sebanyak 814 murid mendapatkan nilai 100 pada mata pelajaran Matematika. Kemudian sebanyak 271 murid mendapatkan nilai 100 pada penyelenggaraan TKA jenjang pendidikan SMP/MTS/sederajat untuk mata pelajaran yang sama.

Adapun untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, pihaknya mencatat sebanyak 4.509 murid berhasil mendapatkan nilai 100 pada penyelenggaraan TKA jenjang pendidikan SD/MI/sederajat, dan sebanyak 4.051 murid berhasil mendapatkan nilai 100 pada penyelenggaraan TKA jenjang pendidikan SMP/MTS/sederajat. Lebih lanjut Rahmawati mengatakan bobot soal TKA untuk jenjang pendidikan SD-SMP ialah 70 persen soal dibuat oleh pemerintah pusat dan 30 persen soal dibuat oleh pemerintah daerah.

Karena itu ia menegaskan nilai TKA tidak dapat diperbandingkan antar-wilayah karena belum melalui proses penyetaraan lintas soal daerah. Pihaknya menerbitkan daftar hasil TKA per mata pelajaran, per jenjang pendidikan, dan per provinsi yang diurutkan berdasarkan kode provinsi yang terdaftar dalam sistem pendaftaran TKA





