Kemendikdasmen Menguatkan Sanksi Pelanggaran pada Olimpiade Sains Nasional

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat sanksi bagi pelanggaran pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahun ini. Sanksi yang lebih tegas dan berjenjang akan diterapkan kepada satuan pendidikan, pengawas hingga peserta yang melakukan pelanggaran ringan hingga berat. Peserta yang terbukti melakukan pelanggaran berat dapat didiskualifikasi dari rangkaian seleksi.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ) telah menguatkan pengawasan penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahun ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa peserta yang terbukti melakukan pelanggaran berat dapat didiskualifikasi dari rangkaian seleksi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikdasmen, Suharti, menyatakan bahwa pihaknya telah memperkuat sanksi terhadap berbagai pelanggaran, baik yang dilakukan oleh satuan pendidikan, pengawas, maupun peserta. Sanksi yang disiapkan lebih tegas dan berjenjang, sehingga pelanggaran berat dapat berakibat pada diskualifikasi peserta. Bagi satuan pendidikan yang terbukti melakukan pelanggaran berat, mereka akan mendapatkan sanksi berupa pelarangan pengiriman peserta untuk berpartisipasi pada OSN tahun berikutnya.

Sedangkan bagi pengawas yang terbukti melakukan pelanggaran berat, mereka akan mengalami pemberhentian dari tugas pengawasan apabila pelanggaran berdampak terhadap integritas dan kualitas pelaksanaan OSN. Selain itu, mereka juga tidak akan dilibatkan kembali dalam kegiatan OSN atau ajang talenta lainnya pada periode berikutnya. Selain itu, pengawas yang terbukti melakukan pelanggaran berat juga akan menerima sanksi berupa pelaporan kepada instansi atau lembaga asal, apabila pelanggaran dianggap serius dan memerlukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun bagi peserta OSN yang terbukti melakukan pelanggaran berat, mereka akan mendapatkan sanksi yakni diskualifikasi langsung dari seleksi, pembatalan seluruh hasil kompetisi yang telah diperoleh, pencabutan status peserta pada tahun berjalan hingga rekomendasi pembinaan atau tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Suharti menegaskan bahwa ini dilakukan supaya ada efek jera, supaya tidak terjadi lagi kecurangan-kecurangan di dalam pelaksanaan ajang ini. Kementerian ingin bahwa itu komitmen untuk dijaga bersama, dari kami, pemerintah daerah dan juga satuan pendidikan





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Kemendikdasmen Olimpiade Sains Nasional Pelanggaran Sanksi Diskualifikasi

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