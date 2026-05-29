Kemendikdasmen Kurangi Jumlah Soal Matematika TKA 2026, Satu Hari Satu Mata Pelajaran

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengumumkan perubahan kebijakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tahun 2026, termasuk pengurangan jumlah soal matematika dan perubahan jadwal ujian menjadi satu mata pelajaran per hari sebagai hasil evaluasi dari tahun sebelumnya.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ) resmi mengumumkan perubahan kebijakan pada pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA sederajat tahun 2026. Perubahan ini mencakup pengurangan jumlah soal matematika menjadi 25 butir dari sebelumnya 30 butir, serta penyesuaian alokasi waktu pengerjaan menjadi 75 menit.

Keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan TKA tahun 2025 yang banyak mendapat keluhan dari peserta terkait waktu pengerjaan yang terlalu singkat. Rahmawati, perwakilan dari Badan Koordinasi Pendidikan dan Kebudayaan Dasar Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, memaparkan bahwa pengurangan jumlah soal matematika ini bertujuan memberikan waktu lebih bagi siswa untuk menyelesaikan setiap soal. Dengan ketentuan baru, siswa memiliki waktu hingga tiga menit per soal matematika, naik dari sebelumnya hanya dua menit per soal.

Alokasi waktu total tetap 75 menit untuk 25 soal, sehingga diharapkan siswa dapat lebih fokus dan tidak terburu-buru. Selain itu, ujian akan tetap dibagi dalam tiga zona waktu yaitu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur, untuk menjaga sinkronisasi pelaksanaan. Perubahan signifikan lainnya adalah pengurangan jumlah mata pelajaran yang diujikan dalam satu hari. Jika sebelumnya dalam satu hari peserta harus mengerjakan tiga mata pelajaran sekaligus, kini hanya satu mata pelajaran per hari.

Hal ini sebagai respons atas keluhan peserta TKA 2025 yang merasa kelelahan dan kesulitan berkonsentrasi. Rahmawati menjelaskan bahwa dengan satu mata pelajaran per hari, siswa dapat lebih fokus mempersiapkan diri pada materi yang diuji. Jadwal ujian dimulai dengan Bahasa Indonesia wajib yang mencakup literasi, dilanjutkan dengan survei karakter pada hari berikutnya. Pelaksanaan TKA 2026 direncanakan berlangsung pada bulan Oktober 2026.

Kemendikdasmen berharap perubahan ini dapat meningkatkan kualitas ujian serta mengurangi stres peserta. Evaluasi tahun 2025 menjadi dasar perbaikan ini, di mana banyak siswa mengeluhkan padatnya jadwal dan waktu pengerjaan. Dengan kebijakan baru, diharapkan hasil TKA dapat lebih mencerminkan kemampuan akademik siswa secara optimal. Pihak sekolah dan guru diharapkan dapat menyesuaikan strategi pembelajaran agar siswa siap menghadapi format ujian yang baru.

Sosialisasi mengenai perubahan ini sudah mulai dilakukan ke berbagai daerah melalui dinas pendidikan setempat. Kemendikdasmen juga membuka saluran konsultasi bagi siswa dan orang tua yang membutuhkan informasi lebih lanjut. Dengan persiapan yang matang, TKA 2026 diharapkan menjadi ajang evaluasi yang lebih adil dan efektif bagi seluruh peserta SMA sederajat di Indonesia





