Kemendikdasmen dan SEAMEO Buka Forum CPRN Summit 2026

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) membuka forum SEAMEO Centres Policy Research Network (CPRN) Summit 2026 di Jakarta Selatan pada Selasa (9/6/2026). Forum ini bertujuan untuk memperkuat implementasi layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan melalui penelitian dan pengembangan sistem pendidikan yang berbasis data dan penelitian.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ) bersama Southeast Asian Ministers of Education Organization ( SEAMEO ) membuka forum SEAMEO Centres Policy Research Network (CPRN) Summit 2026 di Jakarta Selatan pada Selasa (9/6/2026).

Forum ini bertujuan untuk memperkuat implementasi layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan melalui penelitian dan pengembangan sistem pendidikan yang berbasis data dan penelitian. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan bahwa data hasil penelitian yang dilaksanakan SEAMEO akan menjadi masukan pengambilan kebijakan di Kementerian Dikdasmen. Ia juga menekankan bahwa forum ini memberikan masukan kepada pihaknya dalam memperkuat adaptasi berbagai kebijakan layanan pendidikan dasar dan menengah di tengah kemajuan teknologi digital.

Menurutnya, teknologi digital dapat membawa berbagai manfaat baik kepada Generasi Z dan Alpha sebagai pengguna asli (native user) kemajuan zaman tersebut, sekaligus dampak eksklusi sosial akibat dari ketergantungan penggunaan gawai. Forum ini dihadiri oleh 200 peserta yang berlatar belakang sebagai akademisi, peneliti hingga praktisi berkaitan dengan bidang pendidikan dari 11 negara di Asia Tenggara, Australia dan Selandia Baru.

Mereka dipanggil untuk memperkuat perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), memperluas pertukaran pengetahuan, serta mendukung pengembangan sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara





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Kemendikdasmen SEAMEO CPRN Summit 2026 Pendidikan Inklusif Pendidikan Berkeadilan

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