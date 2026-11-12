Kemendikdasmen Cabut Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Berdasarkan Putusan MA

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Agung, menandai selesainya sengketa hukum di PTUN Jakarta.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen) telah resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pencabutan surat keterangan terkait penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah strategis ini diambil sebagai implementasi langsung dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memutus sengketa administrasi pendidikan tersebut. Penyerahan dokumen penting ini dilakukan dalam sidang pengadilan yang berlangsung pada hari Kamis di Jakarta, menandai tonggak akhir dari proses hukum yang berkepanjangan.

Proses Penyerahan Bukti di Pengadilan

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, memastikan bahwa pencabutan surat keterangan telah selesai dilakukan oleh kementerian sebelum diserahkan di ruang sidang. Ia menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan respon administratif yang harus segera diwujudkan setelah adanya putusan tertinggi dari Mahkamah Agung. Kehadiran dokumen pencabutan ini di persidangan PTUN pada Kamis tersebut bertujuan untuk menutup definitif perkara yang sedang dipertimbangkan oleh hakim.

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Atip Latipulhayat menekankan bahwa kehadiran Surat Keputusan pencabutan ini menjadi kunci utama bagi pengadilan untuk mengambil langkah hukum berikutnya. Dengan adanya bukti administratif bahwa surat keterangan penyetaraan tersebut tidak lagi berlaku, maka objek dari gugatan awal dianggap telah lenyap. Hal ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk kemudian memutuskan status hukum dari gugatan yang diajukan oleh para penggugat dalam perkara tersebut.

Posisi Pemerintah dan Akhir Sengketa Hukum

Menurut pernyataan resmi dari Wakil Menteri Atip Latipulhayat, putusan pengadilan yang menyatakan gugatan penggugat gugur sekaligus mengakhiri seluruh persoalan hukum terkait keabsahan surat keterangan. Ia menegaskan bahwa dengan selesainya proses di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka tidak ada lagi celah bagi langkah hukum atau upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuk oleh pihak manapun. Keputusan ini memberikan kepastian hukum mutlak bahwa status surat keterangan tersebut telah dibatalkan secara yuridis.

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Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, sebelumnya telah membenarkan terbitnya Surat Keputusan Nomor 206 Tahun 2026. SK ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Ditjen Dikmen Diksus) Kemendikdasmen yang secara spesifik mencabut SK Ditjen Dikmen Diksus Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Pencabutan ini merujuk pada SK yang diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2019 yang menjadi dasar penyetaraan ijazah tersebut sebelumnya.

Dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, pada Senin tanggal 11 November, pemerintah menyatakan menarik seluruh kekuatan hukum dari SK lama. Surat keterangan tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat asas erga omnes kepada siapa pun. Pernyataan ini memastikan bahwa keputusan pencabutan berlaku untuk umum dan mengikat semua pihak yang pernah menerima atau memverifikasi dokumen tersebut.

Dampak Jangka Panjang bagi Sistem Pendidikan

Keputusan final ini memiliki implikasi signifikan terhadap integritas sistem verifikasi ijazah di Indonesia. Dengan dibatalkannya surat keterangan penyetaraan yang dikeluarkan pada 6 Agustus 2019, maka dasar administratif untuk pengakuan kualifikasi ijazah tersebut secara resmi hilang dari catatan kementerian. Hal ini menegaskan kembali bahwa seluruh proses penyetaraan ijazah harus memenuhi standar ketat dan tidak dapat disahkan melalui mekanisme administratif yang kemudian dibatalkan oleh putusan pengadilan tertinggi.

Penyelesaian perkara ini di PTUN Jakarta menandai berakhirnya babak panjang ketidakpastian hukum yang melibatkan figur publik dan instrumen pemerintah. Seluruh pihak kini diminta untuk mengacu pada kepastian hukum terbaru bahwa surat keterangan tersebut tidak berlaku lagi. Langkah penyesuaian data dan rekam jejak pendidikan bagi para pemegang dokumen terkait akan menjadi langkah administratif teknis yang dilakukan oleh institusi terkait dalam masa transisi ini.