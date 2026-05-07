Kemendagri Tegaskan Penguatan SDM sebagai Kunci Pengelolaan Data Kependudukan di Era Digital

Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Teguh Setyabudi menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia dalam pengelolaan data kependudukan di era digital. Ia juga memaparkan capaian perekaman data kependudukan yang menunjukkan tren positif, dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 288 juta jiwa dan perekaman KTP elektronik telah melampaui 97 persen dari total wajib KTP.

Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) melalui Sekretaris Jenderal Teguh Setyabudi menggarisbawahi pentingnya penguatan sumber daya manusia ( SDM ) dalam pengelolaan data kependudukan di era digital. Menurutnya, infrastruktur yang canggih tidak akan memberikan hasil optimal tanpa didukung oleh kapasitas SDM yang memadai.

Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Kependudukan bagi Aparat Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2026 Angkatan I di Savero Hotel, Depok, Jawa Barat, pada Rabu, 6 Mei 2026. Dalam arahannya, Teguh menekankan bahwa pembangunan sistem kependudukan tidak hanya berfokus pada penguatan infrastruktur seperti server, jaringan, dan keamanan siber, tetapi juga harus diimbangi dengan kesiapan SDM sebagai pengelola utama.

Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas aparatur Dukcapil seiring percepatan transformasi digital yang tengah dijalankan. Melalui kebijakan Dukcapil Go Digital, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan utama yang harus diimbangi dengan kemampuan aparatur dalam mengelola dan memanfaatkannya secara optimal. Lebih lanjut, Teguh menegaskan bahwa data kependudukan memiliki posisi strategis sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurutnya, data kependudukan tidak hanya dimanfaatkan untuk pelayanan administrasi, tetapi juga menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan, hingga pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam konteks tersebut, implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai single identity number terus diperkuat untuk mendukung pemanfaatan lintas sektor. Teguh juga memaparkan capaian perekaman data kependudukan yang menunjukkan tren positif.

Berdasarkan data semester II tahun 2025, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 288 juta jiwa, dengan perekaman KTP elektronik telah melampaui 97 persen dari total wajib KTP. Angka tersebut diperkirakan terus meningkat seiring jumlah penduduk yang kini telah melebihi 289 juta jiwa. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya menangguhkan layanan Dukcapil bagi ribuan mantan suami yang belum menjalankan kewajiban nafkahnya setelah diputus cerai oleh pengadilan agama. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan kewajiban sosial dan hukum dipenuhi.

