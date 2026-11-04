Kemendagri Perkuat Penegasan Batas Desa Lewat Program ILASPP di Sulawesi Tenggara

Ditjen Bina Pemdes Kemendagri menggelar sosialisasi program ILASPP untuk meningkatkan akurasi batas desa. Langkah ini bertujuan mendukung perencanaan pembangunan dan mengurangi konflik wilayah di Kabupaten Buton Tengah dan Muna Barat.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri berkomitmen penuh untuk memperkuat akurasi penegasan batas desa melalui implementasi Program Integrated Land Administration and Spatial Planning atau ILASPP. Komitmen strategis ini diwujudkan dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi teknis yang telah dilaksanakan secara resmi pada tanggal 30 Oktober 2026 di wilayah Kabupaten Buton Tengah dan Muna Barat. Inisiatif pemerintah pusat ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menyelesaikan tumpang tindih data spasial yang selama ini menjadi hambatan utama dalam tata kelola pemerintahan desa di tingkat daerah.

Mekanisme Teknis dan Standar Peta Dasar

Badan Informasi Geospasial atau BIG menjelaskan secara rinci bahwa penggunaan Peta Rupabumi Indonesia skala 1:5.000 harus dijadikan peta dasar utama dalam proses penegasan batas desa. Skala peta tersebut dinilai memiliki ketelitian geometrik dan detail objek yang jauh lebih sesuai untuk mengidentifikasi batas wilayah fisik seperti jalan, sungai, saluran air, maupun bangunan permanen. Apabila Peta Rupabumi Indonesia skala 1:5.000 belum tersedia di suatu wilayah, pemerintah daerah diperbolehkan menggunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi dengan resolusi spasial paling rendah empat meter sebagai alternatif valid. Data citra dari sumber lain juga dapat dipertimbangkan sepanjang memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh standar nasional.

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Proses penegasan batas mencakup tahapan pengumpulan dan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, pelacakan batas wilayah, kesepakatan antardesa, hingga pengesahan peta batas melalui peraturan kepala daerah. Proses tersebut dapat menggunakan metode kartometrik yakni penelusuran batas melalui peta dan data digital, maupun metode terestris melalui survei langsung di lapangan. Materi sosialisasi menekankan pentingnya integrasi data geospasial agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan lahan, perizinan, maupun program pembangunan antar instansi.

Perspektif Pejabat dan Dukungan Stakeholder

Lusje Anneke Tabalujan, Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, menegaskan bahwa kepastian batas wilayah merupakan dasar pembangunan yang fundamental. Lusje menyatakan dalam keterangannya di Jakarta pada hari Rabu bahwa batas desa merupakan basis perencanaan pembangunan di desa sehingga kejelasan administrasi sangat krusial. Ia menilai kejelasan batas penting untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, kejelasan aset, mengurangi konflik wilayah, serta memastikan penerima manfaat program pemerintah tepat sasaran. Lusje juga meminta pemerintah daerah melengkapi laporan penyelesaian batas desa dengan dokumen pendukung seperti peraturan bupati, data digital, dan berita acara kesepakatan.

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Melalui sosialisasi dan dukungan teknis ILASPP, Ditjen Bina Pemdes mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Penegasan batas diharapkan tidak berhenti pada pemetaan saja, tetapi menghasilkan dokumen hukum dan peta wilayah yang dapat menjadi acuan pembangunan serta pelayanan pemerintahan desa. Sosialisasi program tersebut telah dilaksanakan pada 30 Oktober 2026 di Kabupaten Buton Tengah dan Muna Barat dengan materi yang komprehensif mencakup kebijakan penegasan batas desa dan dukungan data geospasial.

Dampak Nyata dan Target Capaian Nasional

Data capaian penegasan batas desa secara nasional menunjukkan angka sebesar 16,77 persen atau 12.622 desa dari total 75.266 desa berdasarkan hasil rapat koordinasi batas desa dan penataan desa. Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, capaian yang tercatat baru 82 desa dari total 1.908 desa atau sekitar 4,30 persen. Sementara itu, Provinsi Sulawesi Tengah tercatat memiliki 199 desa yang telah memiliki peraturan kepala daerah tentang batas desa dari total 1.842 desa, atau sekitar 10,80 persen. Angka-angka ini menunjukkan masih adanya kesenjangan signifikan antara target nasional dengan realisasi di lapangan.

Khusus wilayah pelaksanaan ILASPP di Sulawesi Tenggara, materi kegiatan mencatat terdapat 81 desa di Kabupaten Muna Barat dan 67 desa di Kabupaten Buton Tengah yang menjadi sasaran program. Keduanya merupakan bagian dari total 272 desa yang masuk dalam percepatan penegasan batas di Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah. Langkah ini akan membantu pemerintah daerah menyiapkan data wilayah yang akurat sebelum batas administrasi desa ditetapkan secara definitif, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan perangkat desa dalam mengelola potensi wilayahnya.