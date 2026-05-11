Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah segera mengambil inisiatif pengendalian terhadap lonjakan harga cabai merah. Meski tidak semua daerah ikut dalam program CPCL untuk meningkatkan produksi cabai merah bersama Kementan, ia menegaskan bahwa stabilisasi harga merupakan faskepentingan pemda bagi kenyamanan masyarakat. Dia juga meninjau stok beras nasional yang mencapai 5,19 juta ton serta mengingatkan pentingnya melompaikan distribusi dari Bulog agar warga mudah ulasan. Dalam rapat tentang kesiibukannya, ia menegaskan Pemda harus menguasai dan memonitor harga dengan ketat berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyerukan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mengambil langkah-langkah pengendalian terhadap lonjakan harga cabai merah yang terjadi di berbagai wilayah.

Menurut data Kemendagri pada 11 Mei 2026, sebanyak 242 daerah mengalami kenaikan harga cabai merah pada awal bulan Mei 2026. Tomsi mengingatkan bahwa jika daerah tidak mau menyokong program bantuan pangan bersama Kementerian Pertanian (Kementan), maka sebagiannya tidak bisa dipungkiri akan terjadi kenaikan harga cabai. Kementan sendiri menandai adanya wilayah yang masih belum berkolaborasi dalam program Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) untuk meningkatkan produksi cabai merah.

Pihak Kemendagri menegaskan bahwa walaupun tidak semua daerah terlibat langsung, namun tanggung jawab menjaga stabilitas harga adalah kewajiban tiap Pemda. Kenaikan harga cabai berpengaruh langsung pada kesejahteraan masyarakat. Melihat kondisi penghasilan beras nasional yang mencapai catatan tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 5,19 juta ton, Tomsi tetap berharap Perum Bulog bisa memaksimalkan distribusi. Harga-harga lainnya, seperti beras, juga tercatat meningkat di beberapa kota pelaksaran Imlek pada 2026.

Barometer harga yang diberikan Harga Eceran Tertinggi (HET) dinilai penting untuk menjadi referensi bagi Pemda dalam mengendalikan harga. Tomsi meminta setiap Pemda memonitor agar harga tetap terkontrol. Dia menambahkan waktu terlalu cepat berlalu serta cara itu dapat diatasi dengan rapat mingguan serta pengalaman sebelumnya dalam menghadapi fluktuasi harga akibat gangguan distribusi dan musim tanam. Dalam gelaran acara refinancing di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri Jakarta, berbagai pihak seperti Perwakilan BPS, Bapanas, dan lain-lain turut hadir.

