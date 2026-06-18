Kemendagri, OJK, dan BPD Persiapkan Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Kementerian Dalam Negeri memimpin rapat koordinasi dengan OJK, Bank Indonesia, BPD, dan pemda untuk mempercepat implementasi SP2D online sebagai bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan melibatkan OJK , Bank Indonesia, BPD , dan pemerintah daerah di Jakarta, Rabu 17 Juni 2026.

Dalam rapat tersebut, Kemendagri menekaskan kemitraan semua pihak untuk mendorong implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online sebagai bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan terintegrasi secara digital. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni menyampaikan bahwa percepatan implementasi SP2D online menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Ia juga mengapresiasi komitmen Pemda dan BPD yang telah mendukung pelaksanaan SP2D online, serta menekankan pentingnya peran OJK sebagai regulator sekaligus mentor dalam memberikan arahan dan bantuan teknis. Manajemen Rekening Kas Umum Daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemilihan bank pengelola RKUD mempertimbangkan reputasi dan kesehatan bank, kualitas layanan, serta manfaat bagi pembangunan dan perekonomian daerah. Perwakilan OJK Aprianus John Risnad menyatakan dukungan penuh terhadap ETPD sebagai bagian dari digitalisasi tata kelola keuangan publik. Menurutnya, peran BPD sangat strategis dalam mendukung transformasi digital layanan keuangan Pemda. OJK berencana memperkuat kapasitas BPD melalui penguatan permodalan, tata kelola teknologi informasi, manajemen risiko digital, dan pengembangan sinergi melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB).

OJK juga telah membuat aturan mengenai kedewasaan digital dan akan meminta BPD untuk mengukur tingkat kematangan tersebut. Rapat koordinasi ini menjadi wadah penting bagi semua pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan mencari solusi terhadap tantangan dalam percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Kolaborasi antara Kemendagri, OJK, Bank Indonesia, BPD, dan Pemda diharapkan dapat mempercepat transformasi digital di tingkat regional, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Upaya ini sejalan dengan agenda nasional untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan berbasis teknologi





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Elektronifikasi Transaksi SP2D Online Tata Kelola Keuangan Daerah Transformasi Digital OJK BPD Kemendagri

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