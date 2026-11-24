Kemendagri mengintegrasikan aplikasi SIOLA dengan sistem SILENTIK BRIN untuk mengawasi peneliti asing dan melindungi kedaulatan data di seluruh daerah Indonesia mulai 24 November 2026.

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri resmi meluncurkan integrasi sistem antara aplikasi SIOLA dan SILENTIK pada hari Selasa, 24 November 2026, di Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat interoperabilitas pelayanan perizinan penelitian asing demi meningkatkan efektivitas pengawasan di tingkat daerah.

Mekanisme Integrasi Sistem Administrasi

Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum atau Ditjen Polpum Kemendagri, Aang Witarsa Rofik, menjelaskan bahwa integrasi ini merupakan tindak lanjut nyata dari kerja sama antara Kemendagri dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Tujuannya adalah memperbaiki tata kelola pelayanan perizinan penelitian asing agar lebih terintegrasi dan tidak terfragmentasi.

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Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Akmal Malik diwakili oleh Aang Witarsa Rofik dalam peluncuran tersebut. Integrasi SIOLA dan SILENTIK memungkinkan pertukaran data yang lebih lancar antara kedua lembaga untuk memastikan bahwa setiap peneliti asing yang beroperasi di Indonesia melalui proses verifikasi yang ketat dan transparan.

Penghapusan Sekat Birokrasi dan Ego Sektoral

Aang Witarsa Rofik menekankan bahwa keberhasilan kerja sama ini tidak boleh diukur hanya dari penandatanganan dokumen Memorandum of Understanding atau MOU serta Perjanjian Kerja Sama atau PKS. Ia menuntut implementasi konkret yang memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pengguna layanan serta menjamin keamanan nasional.

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Pemerintah pusat menegaskan bahwa pelayanan perizinan penelitian asing membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga. Proses perizinan, pemantauan, pengawasan, hingga penindakan harus berjalan secara terpadu untuk mengatasi sekat birokrasi dan ego sektoral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pusat.

Perlindungan Kedaulatan Data dan Sumber Daya

Integrasi sistem ini sangat krusial untuk menjaga kepentingan nasional dengan memastikan kesesuaian antara izin yang diterbitkan dan aktivitas nyata peneliti asing di lapangan. Pemerintah membutuhkan informasi yang akurat mengenai identitas peneliti, objek penelitian, lokasi, hingga hasil akhir yang akan dipublikasikan untuk mencegah penyalahgunaan izin.

Ketersediaan data yang terintegrasi ini diperlukan untuk mengantisipasi berbagai ancaman seperti pencurian keanekaragaman hayati, eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, serta pencurian kekayaan budaya lokal. Dengan sistem yang terkoneksi, Kemendagri dapat memantau setiap aktivitas yang berpotensi membahayakan kedaulatan negara secara lebih responsif.

Koordinasi Penegakan Hukum dan Keamanan Siber

Kemendagri mendorong penguatan koordinasi pengawasan faktual di lapangan dengan melibatkan pemerintah daerah atau Pemda, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol, imigrasi, kepolisian, serta instansi terkait lainnya. Selain itu, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN ditugaskan untuk memastikan keandalan infrastruktur, keamanan sistem, serta perlindungan data dalam integrasi SIOLA dan SILENTIK.

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Setiap permohonan izin penelitian asing yang masuk melalui Pemda harus diarahkan melalui satu pintu resmi pemerintah pusat yaitu mekanisme perizinan BRIN. Hal ini bertujuan agar informasi kegiatan penelitian terkoordinasi dengan baik dan menjadi dasar hukum bagi Pemda dalam menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan yang efektif.

Aang Witarsa Rofik berharap integrasi ini menjadi awal penguatan kolaborasi yang lebih luas antara Kemendagri, BRIN, kementerian lainnya, serta aparat penegak hukum. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem di mana proses perizinan menjadi mudah, murah, cepat, dan terlayani prima tanpa mengorbankan keamanan dan kedaulatan kepentingan dalam negeri.