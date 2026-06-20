Kemendagri Libatkan Akademisi, Pakar, dan Media dalam Validasi IPKD 2024-2025

Kementerian Dalam Negeri mengumumkan pelibatan pihak eksternal seperti akademisi, pakar, dan media massa dalam validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) untuk tahun anggaran 2024. Langkah strategic ini bertujuan meningkatkan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas hasil pengukuran kualitas pengelolaan keuangan di daerah. Proses validasi didorong arahan Menteri Dalam Negeri agar evaluasi kinerja daerah dilakukan dengan profesional dan kredibel. Dengan pendekatan kewilayahan regional, transisi kewenangan ke pemerintah provinsi, serta apresiasi bagi daerah berprestasi, IPKD diharapkan menjadi instrumen efektif untuk perbaikan berkelanjutan tata kelola keuangan daerah.

Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) secara strategis melibatkan berbagai pihak eksternal, termasuk akademisi, pakar, dan media massa, dalam proses validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ( IPKD ) Tahun Anggaran 2024 untuk Tahun Ukur 2025.

Langkah ini diambil untuk meningkatkan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengukuran kualitas pengelolaan keuangan di seluruh daerah. Pelibatan pihak luar merupakan respons terhadap arahan Menteri Dalam Negeri agar setiap evaluasi kinerja daerah dilakukan dengan profesionalisme dan kredibilitas tinggi. Direktur Jenderal Pemerintahan Daerah Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, membuka kegiatan validasi secara daring dan menegaskan bahwa proses ini tidak hanya sekadar rutin, melainkan instrumen penting untuk memastikan hasil pengukuran mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Dengan demikian, data IPKD dapat diandalkan sebagai dasar perumusan kebijakan perbaikan keuangan daerah. Proses validasi IPKD tahun 2026 menerapkan pendekatan kewilayahan berbasis regional pulau, yang mencakup Sumatra, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara-Maluku-Maluku Utara, dan Papua. Pendekatan ini bertujuan mendorong kompetisi sehat antar daerah sekaligus memberikan ruang proporsional antitiap wilayah untuk menampilkan capaian terbaiknya.

Dalam kerangka transisi kewenangan, pada Tahun Anggaran 2025 untuk Tahun Ukur 2026, pemerintah provinsi diharapkan mulai mengalokasikan anggaran mandiri untuk pelaksanaan validasi dengan pendampingan Balai Koleksi Data Statistik Daerah (BSKDN). Kemudian, pada Tahun Anggaran 2026 untuk Tahun Ukur 2027, kewenangan validasi akan sepenuhnya dilimpahkan ke pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Meskipun demikian, BSKDN tetap berperan dalam pendampingan dan penguatan kapasitas untuk memastikan kelanjutan program. Hasil pengukuran IPKD diriut berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 19 Tahun 2020.

Pemerintah daerah yang memperoleh predikat terbaik dan baik di setiap regional akan mendapatkan apresiasi melalui Surat Keputusan Mendagri, serta diupayakan insentif sebagai penghargaan atas kinerja pengelolaan keuangan yang baik. Yusharto menyerukan seluruh pihak untuk menjaga integritas dan objektivitas selama validasi berlangsung. Lebih dari sekadar evaluasi administratif, IPKD adalah instrumen strategis yang dapat mendorong perubahan kebijakan dan perbaikan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

Dengan partisipasi publik yang transparan, diharapkan derivative kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dapat terbangun, sekaligus menciptakan fondasi yang kuat untuk otonomi finansial yang sehat di seluruh Indonesia





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IPKD Kemendagri Validasi Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alasan Bank Sentral Pilih Simpan Emas di Dalam NegeriSurvei WGC menyebutkan, bank sentral menilai emas sebagai lindung nilai terhadap inflasi hingga ketegangan geopolitik.

Read more »

Tersangka Baru Kasus MBG Sudah Kenal Dadan Hindayana sebelum 2024Kejagung tetapkan Glory Harimas Sihombing tersangka kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis 2025-2026 bersama mantan Kepala BGN Dadan Hindayana.

Read more »

Tak Hanya Diekspor, Gas Natuna Kini Mengalir ke Dalam NegeriGas bumi Natuna yang selama ini dimanfaatkan untuk pasar ekspor akan mulai dialirkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

Read more »

BSKDN libatkan akademisi hingga media massa dalam validasi IPKDBadan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri melibatkan unsur akademisi, pakar hingga media massa dalam pelaksanaan validasi atas ...

Read more »