Kemendagri Dorong Transformasi Tata Kelola BPBD, Tingkatkan Layanan Penanggulangan Bencana

Kementerian Dalam Negeri mendorong transformasi tata kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memperkuat layanan penanggulangan bencana di daerah di tengah meningkatnya frekuensi dan kompleksitas bencana di Indonesia. Langkah tersebut diperkuat melalui penerbitan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja BPBD yang menegaskan penanggulangan bencana sebagai layanan dasar wajib pemerintah daerah.

Kementerian Dalam Negeri mendorong transformasi tata kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) untuk memperkuat layanan penanggulangan bencana di daerah di tengah meningkatnya frekuensi dan kompleksitas bencana di Indonesia .

Langkah tersebut diperkuat melalui penerbitan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja BPBD yang menegaskan penanggulangan bencana sebagai layanan dasar wajib pemerintah daerah. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Zakaria Ali dalam Sosialisasi dan Focus Group Discussion tingkat nasional implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (7/5/2026) menekankan pentingnya pendekatan baru yang tidak lagi hanya berfokus pada respon darurat, tetapi mengedepankan pencegahan dan pengurangan risiko.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 juga mencatat Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam Indeks Risiko Bencana 2025 dengan tingkat kerentanan tinggi. Sebanyak 96,27 persen penduduk tinggal di wilayah berisiko bencana, sementara kerugian ekonomi akibat bencana mencapai Rp22,85 triliun per tahun. Pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan dalam perlindungan masyarakat karena respons cepat pada 24 jam pertama sangat menentukan keselamatan warga terdampak.

Kemendagri mendorong penguatan sistem penanggulangan bencana melalui empat pendekatan utama, yakni pencegahan, kolaborasi lintas sektor, desentralisasi, dan kemitraan antarpemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan media. Dukungan Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA turut mendukung penguatan tata kelola kebencanaan di Indonesia





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kemendagri BPBD Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 Pencegahan Kolaborasi Lintas Sektor Desentralisasi Kemitraan Antarpemangku Kepentingan Pemerintah Australia Program SIAP SIAGA Indeks Risiko Bencana 2025 Indonesia Australia Bantuan Penguatan Penanggulangan Bantuan Bantuan Bantuan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BPBD Kendari bantu bersihkan sisa lumpur di rumah warga pascabanjirBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengerahkan personel untuk membantu membersihkan rumah warga yang masih ...

Read more »

Kalaksa BPBD se-Indonesia belajar mitigasi bencana di BogorSebanyak 67 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalaksa BPBD) dari berbagai wilayah di Indonesia belajar mitigasi bencana di Kota Bogor, ...

Read more »

96 Persen Penduduk Tinggal di Wilayah Rawan Bencana, Kemendagri Dorong BPBD Lebih Adaptif dan SiagaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Dorong Transformasi Tata Kelola BPBD, Kemendagri Perkuat Layanan Penanggulangan Bencana DaerahKemendagri menegaskan, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketangguhan menghadapi bencana melalui penguatan sistem dan kelembagaan di daerah.

Read more »