Kemendag: Potensi Transaksi Makanan Minuman Indonesia di FHA 2026 Capai Rp230 Miliar

Kementerian Perdagangan mencatat total potensi transaksi produk makanan dan minuman Indonesia mencapai Rp230 miliar dalam pameran Food and Hotel Asia (FHA) 2026 di Singapura yang berlangsung dari 21 hingga 24 April 2026.

Acara ini menjadi platform penting bagi pelaku usaha Indonesia, terutama mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk memamerkan produk mereka di pasar global. Terdapat 14 kontrak ekspor yang telah ditandatangani senilai 3,17 juta dolar AS atau setara Rp54,5 miliar untuk produk seperti madu, bumbu organik, hasil pertanian, serta berbagai makanan dan minuman lainnya.

Selain itu, belasan potensi transaksi senilai 10,3 juta dolar AS atau Rp177 miliar juga diamankan untuk produk mi instan sehat, camilan organik, produk perikanan, produk susu, aneka rempah, serta jenis makanan dan minuman lainnya. Partisipasi ini diharapkan dapat memperluas akses pasar Indonesia ke industri horeka dunia sekaligus mempererat jaringan bisnis antar pelaku usaha dalam dan luar negeri.

Paviliun Indonesia menampilkan sekitar 40 pelaku usaha UMKM serta 13 perusahaan skala menengah dan besar, menonjolkan keragaman produk Indonesia dalam sektor makanan, minuman, pertanian, dan perikanan. Atase Perdagangan RI Singapura Billy Anugrah menegaskan bahwa hadirnya pelaku usaha makanan dan minuman Indonesia pada pameran internasional ini merupakan wujud dari promosi berkelanjutan ke pasar global. Ia mengajak pelaku usaha, terutama UMKM, untuk memaksimalkan peran perwakilan perdagangan Republik Indonesia dalam menembus pasar ekspor.

Menurutnya, industri makanan dan minuman telah menjadi tulang punggung ekspor Indonesia dalam lima tahun terakhir. Data perdagangan Indonesia dengan Singapura menunjukkan bahwa Singapura merupakan mitra dagang penting. Sepanjang Januari-Maret 2026, total perdagangan Intra ASEAN tercatat sebesar 7,78 miliar dolar AS dengan ekspor 2,94 miliar dolar AS dan impor 4,84 miliar dolar AS. Untuk tahun 2025, total perdagangan mencapai 32,87 miliar dolar AS dengan ekspor 13,70 miliar dolar AS dan impor 19,17 miliar dolar AS.

Sejak 2020 hingga 2025, Singapura consistently berada di peringkat kelima sebagai negara tujuan ekspor Indonesia sekaligus menjadi negara asal impor terbesar kedua bagi Indonesia. Pada tahun 2025, ekspor produk makanan dan minuman Indonesia tercatat sebesar 44,96 miliar dolar AS, naik sekitar 2,38 persen secara tahunan. Performa ekspor makanan dan minuman ke Singapura bahkan tumbuh signifikan sebesar 49,1 persen secara tahunan.

Kementerian Perdagangan optimistis bahwa partisipasi dalam FHA 2026 akan terus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional, mengingat potensi produk unggulan seperti madu, rempah, dan olahan pertanian yang memiliki keunggulan komparatif. Di sisi lain, pameran ini juga menjadi sarana memetakan peluang kolaborasi antara pelaku usaha lokal dengan mitra global, terutama di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi danRW pergeseran rantai pasokan global. dengan adanya potensi transaksi yang.signififkan, diyakini bahwa kontribusi sektor makanan dan minuman terhadap neraca perdagangan Indonesia akan terus meningkat dalam waktu mendatang.

Kementerian Perdagangan berjanji akan terus mendukung pelaku usaha, khususnya UMKM, melalui berbagai program pengembangan kapasitas, bantuan pemasaran, dan perluasan jaringan distribusi di luar negeri. Partisipasi Indonesia di FHA 2026 juga diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan investor asing terhadap kualitas produk dalam negeri yang semakin beragam dan berkualitas internasional. Secara keseluruhan, pameran ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar di sektor foods and beverages yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan bersama stakeholder terkait





