Kemendag Catat Penurunan HPE dan HR Emas Akibat Peningkatan Instrumen Keuangan Berbasis Imbal Hasil

Peningkatan instrumen keuangan berbasis imbal hasil menyebabkan penurunan harga patokan ekspor dan harga referensi emas pada periode pertama Juni 2026, menurut Kementerian Perdagangan.

Kementerian Perdagangan ( Kemendag ) melaporkan adanya peningkatan pada instrumen keuangan yang berbasis imbal hasil. Fenomena ini berdampak pada penurunan harga patokan ekspor ( HPE ) dan harga referensi (HR) untuk komoditas emas selama periode pertama Juni 2026.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana, mengungkapkan bahwa HPE emas mengalami penurunan sebesar 1,43 persen menjadi USD 148.396,49 per kilogram, dibandingkan dengan USD 150.555,29 per kilogram pada periode kedua Mei 2026. Sementara itu, HR emas juga menurun ke USD 4.615,65 per troy ounce (t oz) dari sebelumnya USD 4.682,80 per t oz. Menurut Tommy, pasar emas正处于 konsolidasi yang memicu aksi ambil untung atau profit-taking.

Dia juga menambahkan bahwa pergerakan harga emas di pasar internasional dipengaruhi oleh kebijakan moneter global dan prospek ekonomi dunia. Penetapan HPE dan HR ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1416 Tahun 2026 yang berlaku untuk periode 1-14 Juni 2026. Penetapan tersebut didasarkan pada data dan masukan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengacu pada perkembangan harga di pasar internasional, khususnya publikasi London Bullion Market Association (LBMA)





