Tim sepakbola Inggris menang 1-0 atas Selandia Baru dalam pertandingan persahabatan di Tampa, Florida, dengan gol Harry Kane di Injury Time babak pertama. Pelatih Thomas Tuchel melakukan banyak pergantian pemain di babak kedua, namun permainan tetap kurang memuaskan. Inggris akan menghadapi Kosta Rika sebelum memulai grup Piala Dunia, sementara Selandia Baru langsung bersiap melawan Iran.

Tim sepakbola Inggris memperoleh kemenangan persahabatan yang kurang memuaskan atas Selandia Baru dalam pertandingan yang digelar pada Sabtu lalu. Laga ini berlangsung di Raymond James Stadium, Tampa , Florida, dengan intensitas permainan yang rendah dan perbedaan kualitas antar kedua tim membuat pertandingan tidak实在太 seru.

Harry Kane menjadi pahlawan dengan mencetak gol tunggal melalui sundulan di masa tambahan waktu babak pertama, memberikan keunggulan 1-0 bagi Inggris. Sebelum gol tersebut, peluang terbanyak出现 di sisi Inggris, termasuk upaya John Stones yang digagalkan dan tendangan Ollie Watkins yang melebar setelah kontrol yang kurang baik. Sebuah umpan terobosan dari Jordan Henderson membuka peluang besar bagi Watkins, namun ia tidak能够 memanfaatkannya dengan baik. Kane sempat dua kali粘度 tendangan dan sundulan, namun both di衙门 oleh kiper Selandia Baru, Max Crocombe.

Di sisi lain, Matthew Garbett dari Selandia Baru menciptakan satu-satunya ancaman serius dengan tendangan keras yang ditepis oleh Jordan Pickford. Gol kemenangan Inggris lahir dari umpan silang Djed Spence yang sempurna di menit akhir babak pertama, Kane hanya perlu menyentuh bola untuk mengecoh Crocombe. Pada babak kedua, pelatih Thomas Tuchel melakukan hampir seluruh starting eleven dengan memasukkan pemain-pemain seperti Jude Bellingham, Rio Ngumoha, Ivan Toney, dan Anthony Gordon.

Namun pergantian ini tidak significantly meningkatkan kualitas permainan; Inggris tetap kesulitan menciptakan peluang besar dan ketajaman serangan mereka hilang. Selandia Baru, meski memiliki penyerang utama Chris Wood yang bermain selama 75 menit, hampir tidak dapat mengancang gawang lawan. Inggris hanya mampu melepaskan tendangan melengkung dari Gordon di menit-menit akhir. 对于 Inggris, laga persahabatan ini adalah salah satu dari Pershapatan antara Piala Dunia.

Mereka akan bertanding melawan Kosta Rika pada 10 Juni, kemudian memasuki fase grup melawan Kroasia (14 Juni), Ghana (23 Juni), dan Panama (27 Juni). Sementara Selandia Baru tidak akan menjalani laga persahabatan lain dan akan langsung mempersiapkan diri untuk pertandingan grup pertama melawan Iran pada 16 Juni





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