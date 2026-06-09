Kemenangan Tipis Indonesia Atas Mozambik 1-0, Gol Ole Romeny Bawa Tiga Poin di FIFA Matchday 2026

Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan kemenangan 1-0 atas Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Gol tunggal Ole Romeny di menit ke-11 menjadi penentuan, sementara pertahanan solid di bawah pelatih John Herdman berhasil mempertahankan keunggulan meski tekanan lawan di babak kedua. Kemenangan ini melengkapi rangkaian hasil positif setelah Oman 3-0, mengumpulkan enam poin tanpa kebobolan dari dua laga uji coba.

Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Mozambik dalam laga uji coba internasional yang di gelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada malam Selasa 9 Juni 2026.

Gol tunggal Garuda dicetak oleh Ole Romeny pada menit ke-11 melalui umpan terobosan matang dari Ragnar Oratmangoen. Di babak kedua, Mozambik menekan Pero pertahanan Indonesia yang solid dibawah arahan John Herdman berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Kemenangan ini menandai kelengkapan catatan positif Timnas Indonesia selama FIFA Matchday Juni 2026 setelah sebelumnya mengundukkan Oman dengan skor 3-0.

Dengan hasil ini, skuad Garuda mengumpulkan enam poin dari dua laga tanpa kebobolan, meningkatkan mood positif menjelang ajang Piala AFF 2026 dan persiapan selanjutnya. Penampilan kuat di-defense dengan Rizky Ridho, Elkan Baggott, dan Maarten Paes dinobatkan sebagai kunci kesuksesan, sementara serangan yang konkret melalui Ragnar Oratmangoen dan Ole Romeny berhasil给出 kesempatan emas. Peluang for ganda actually datang melalui Nathan Tjoe-A-On yang sepakannya only membentur mistar, tetapi itu tidak menghentikan Kemenangan penting tersebut.

John Herdman menyatakan puas atas perkembangan tim dan manajemen Rotasi pemain seperti Sandy Walsh, Nathan Tjoe-A-On, dan Rayhan Hannan yang Masuk di babak kedua. Kemenangkan atas Mozambik juga menunjukkan bahwa Timnas Indonesia mulai adaptif dengan permainan tinggi intensitas dan konsistensi di garis belakang, menjadikan ini sebagai fondasi kuat untuk tantangan di kancah internasional berikutnya





jawapos / 🏆 35. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas Indonesia Mozambik Ole Romeny John Herdman FIFA Matchday

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Timnas Indonesia bawa misi kemenangan beruntun saat jamu MozambikPelatih tim nasional Indonesia John Herdman menyebutkan tim asuhannya membawa misi kemenangan beruntun saat menjamu Mozambik dalam laga kedua FIFA Match Day ...

Read more »

Timnas Indonesia Vs Mozambik, Target Dua Kemenangan Beruntun HerdmanTimnas Indonesia akan menghadapi laga kedua di FIFA Matchday Juni 2026 menghadapi Mozambik. John Herdman targetkan dua kemenangan beruntun.

Read more »

Prediksi Timnas Indonesia vs Mozambik 9 Juni 2026Prediksi Indonesia vs Mozambik, Skor Indonesia vs Mozambik, Jadwal Indonesia vs Mozambik, Susunan pemain Indonesia vs Mozambik, Siaran langsung Indonesia vs Mozambik

Read more »

Usai Bungkam Oman, John Herdman Tegaskan Timnas Indonesia Bidik Kemenangan Lawan MozambikJohn Herdman pastikan Timnas Indonesia incar kemenangan lawan Mozambik setelah kalahkan Oman. Garuda siap coba sapu bersih FIFA Matchday Juni 2026.

Read more »