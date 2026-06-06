Kemenangan Telak Timnas Indonesia 3-0 Atas Oman dalam Laga Persahabatan FIFA Matchday

Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan dengan skor 3-0 atas Timnas Oman dalam laga persahabatan FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni 2026. Gol-gol dicetak oleh Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny, dan Beckham Putra. Kemenangan ini menunjukkan kesiapan skuad Garuda dalam menghadapi kompetisi internasional.

Timnas Indonesia berhasil menunjukkan performa yang mengesankan dalam laga persahabatan melawan Timnas Oman yang diadakan pada 5 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Dalam pertandingan yang dipatenkan sebagai FIFA Matchday, skuad Garuda lolenggara oleh pelatih Shin Tae-yong menjuarai kemenangan telak dengan skor 3-0 atas lawan dari Timur Tengah tersebut. Kemenangan ini menjadi bukti kesiapan tim nasional dalam menghadapi tantangan kompetisi internasional di masa depan. Di awal pertandingan, Timnas Indonesia menunjukkan keseragaman taktik dan permainan ofensif yang agresif. Gelandang sayap Yakob Sayuri bersama rekan setimnya di lini tengah berhasil mengendalikan ritme pertandingan dan menciptakan berbagai peluang.

Pada menit ke-20, Ragnar Oratmangoen berhasil membobol gawang Oman setelah menerima umpanan yang tepat dari Sayuri. Gol pertama ini segera mendorong moral para pemain dan penontong yang hadir di GBK. Di paruh kedua, Indonesia melanjutkan tekanan dengan adding more intensity. Penyerang Ole Romeny yang entered sebagai substitusi, "Title":





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