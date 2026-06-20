Kemenangan Sempurna AS di Piala Dunia 2026, Pochettino Puji Performa Tim

Pelatih timnas AS, Mauricio Pochettino, memuji penampilan anak asuhnya setelah mengalahkan Australia 2-0 di laga kedua Grup D Piala Dunia 2026. Kemenangan ini memastikan AS melaju ke babak 32 besar.

Timnas Amerika Serikat (AS) memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Australia di laga kedua Grup D yang digelar di Seattle.

Dua gol kemenangan AS dicetak pada babak pertama, menunjukkan dominasi permainan sejak awal. Pelatih AS, Mauricio Pochettino, memberikan pujian tinggi kepada performa anak asuhnya, terutama di babak pertama. Pochettino menyebut bahwa pertandingan ini adalah laga yang hebat dan timnya mampu mengendalikan jalannya pertandingan.

'Saya pikir ini adalah pertandingan hebat, babak pertama yang sangat bagus. Saya pikir kami mendominasi pertandingan,' ujar Pochettino dalam konferensi pers usai laga, seperti dikutip dari laman resmi FIFA. Pelatih asal Argentina tersebut mengaku sangat senang dengan hasil sempurna di dua pertandingan awal, setelah sebelumnya AS mengalahkan Paraguay 4-1. Koleksi enam poin membuat AS memuncaki klasemen sementara Grup D. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh pemain.

Pochettino menekankan pentingnya kontribusi semua anggota tim, termasuk pemain yang tidak bisa tampil, seperti Christian Pulisic.

'Itu mustahil bagi Christian untuk bermain, tetapi jika kami ingin memenangkan kompetisi, kami membutuhkan seluruh tim,' tegasnya. Ia juga mengingat bahwa sejak undian grup pada Desember lalu, ia sudah memperkirakan Grup D akan menjadi grup yang sulit. Dua kemenangan ini menjadi hasil yang sangat berarti. Dengan tiket ke babak 32 besar sudah di tangan, AS akan menghadapi Turki pada laga terakhir fase grup yang dijadwalkan pada Jumat 26 Juni 2026 pukul 09.00 WIB.

Pertandingan itu akan menjadi ajang untuk menjaga momentum dan mempertahankan posisi puncak grup. Pochettino optimistis timnya dapat melanjutkan performa impresif. Sementara itu, kekalahan membuat Australia harus berjuang keras di laga terakhir melawan Paraguay untuk memperebutkan tiket ke babak 32 besar. Dominasi AS di dua laga awal menunjukkan kesiapan tim untuk bersaing di Piala Dunia tahun ini.

Dengan skuad yang solid dan dukungan suporter, AS menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan. Pochettino, yang sebelumnya menangani Tottenham Hotspur dan Paris Saint-Germain, berhasil membawa filosofi permainan menyerang efektif. Ke depannya, AS akan berusaha mempertahankan performa untuk melaju lebih jauh. Selain itu, hasil ini juga menjadi kabar baik bagi para penggemar sepak bola di AS yang antusias menyaksikan tim kesayangan mereka tampil di turnamen besar.

Atmosfer di stadion sangat mendukung, dan Pochettino berterima kasih kepada suporter.

'Saya turut senang untuk suporter,' ujarnya. Dengan enam poin di tangan, AS kini fokus pada pertandingan melawan Turki untuk memastikan posisi terbaik menghadapi fase gugur





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