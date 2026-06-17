Kemenangan Inggris 4-2 Atas Kroasia di Piala Dunia 2026: Kane, Bellingham, dan Rashford Bersinar di Grup L

Timnas Inggris memulai kampanye Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia di Grup L. Harry Kane menorehkan dua gol, termasuk satu via penalty, sedangkan Jude Bellingham dan Marcus Rashford masing-masing menambah satu gol. Kemenangan ini mengantar Inggris memuncaki klasemen sementara grup.

Timnas Inggris memiliki awal yang solid di Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 4-2 dalam laga pembukaan Grup L di AT&T Stadium, Arlington, Texas, Rabu malam, 17 Juni 2026.

Kemenangan ini memberikan tiga poin pertama bagi The Three Lions dan mengantar mereka memuncaki klasemen sementara grup. Harry Kane, kapten tim, berperan garang dengan melakukan dua gol, termasuk satu via titik putih, sementara Jude Bellingham dan Marcus Rashford juga menyumbang satu gol masing-masing untuk mengamankan kemenangan. Aksi kompetitif segera dimulai saat wasit memberikan penalti untuk Inggris di menit ke-12 setelah Dominik Livakovic, penjaga gawang Kroasia, dinilai bergerak lebih awal dari garis gawang sebelum tendangan.

Kane, yang juga adalah striker Bayern Munchen, memanfaatkan kesempatan itu meski pada tendangan pertama ia gagal karena keeper bergerak lebih awal dan tendangan harus diulang. Namun Kane tidak menyia-nyiakannya dan mengubah skor menjadi 1-0. Kroasia dengan cepat menyamakan kedudukan lewat Martin Baturina di menit ke-36 yang manis setelah cheerio di tengah dari Inggris yang kehilangan bola. Hanya enam menit kemudian, Kane kembali menyeret Inggris unggul 2-1 melalui sundulan kepala setelah tendangan pojok Declan Rice yang on-target.

Namun di injury time babak pertama, Kroasia kembali menyamakan skor lewat gol Petar Musa yang menuntut umpan dari Ivan Pericic. Saat jeda, pelatih Thomas Tuchel merancang strategi khusus dan dampaknya terasa. Di menit ke-47, waktu pertandingan redup, Jude Bellingham berhasil membobol gawang Livakovic setelah melakukan akselerasi dari kanan dan melepaskan tembakan keras ke sudut. Gol ini mengubah大力 dan Inggris mulai menguasai pertandingan.

Meski Livakovic beberapa kali melakukan penyelamatan penyegar untuk menghindari gol lagi dari Bellingham, Andrew O'Reilly, dan Rice, tekanan England terus berdatangan. Kroasia mencoba menyesuaikan dengan menggantikan Luka Modric via Mateo Kovacic di menit ke-60, tetapi mereka kesulitan mengimbangi intensitas dan ritme permainan tuan rumah. Akhirnya di menit ke-85, kemenangan Eritrich terjamin. Permainan cepat antara Bukayo Saka dan Djed Spence membuka ruang untuk Rashford yang dengan tenang menempatkan bola ke dalam gawang, membuat skor 4-2.

Meski tetap berupaya menekan menjelang akhir pertandingan, Kroasia tidak bisa lagi menyurutkan defense The Three Lions yang solid. Kemenangan ini sangat berarti bagi Inggris yang akanlan menghadapi Ghana, sementara Kroasia harus segera bangkit saat bertemu Panama unspecified susulan grup





Bolanet / 🏆 20. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Inggris Vs Kroasia Harry Kane Jude Bellingham Marcus Rashford Grup L

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tuchel Ramping Skuad Inggris Sebelum Laga Pembuka Piala Dunia Melawan KroasiaPelatih Thomas Tuchel masih merampungkan susunan pemain inti Inggris menjelang laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan Kroasia. Beberapa posisi masih diperebutkan, namun laporan terbaru menunjukkan perubahan pada bek tengah și'autres positions. Artikel ini menemukan susunan starting XI pilihan untuk pertandingan tersebut, dengan fokus pada kiper Jordan Pickford yang konsisten gemilang untuk The Three Lions.

Read more »

Prediksi Skor Inggris vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Head to Head dan Susunan PemainLaga Piala Dunia 2026 antara Inggris vs Kroasia yang berlangsung di Stadion Dallas, Kamis (18/6/2026) pukul 03.00 WIB diprediksi berjalan sengit.

Read more »

Fakta Menarik Inggris vs Kroasia di Piala Dunia 2026, Ups Ada Trauma Masa LaluInggris menantang Kroasia di Piala Dunia 2026 untuk membuktikan kelayakan mereka sebagai calon juara.

Read more »

Harry Kane mengungguli ikon Oranje dan Messi dalam kemenangan Inggris atas KroasiaInggris berhasil mengalahkan Kroasia dengan skor 3-2 dalam pertandingan pertama Grup L Piala Dunia. Harry Kane mencetak dua gol, sementara yang juga menarik perhatian adalah tendangan sudut berbahaya dari Declan Rice.

Read more »