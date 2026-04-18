Kemenangan Gemilang Willem II: Nathan Tjoe-A-On Kontribusi Penting dalam Laga Krusial Eerste Divisie

Bek Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On, kembali menunjukkan performa solid saat membela Willem II meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Jong AZ di Eerste Divisie. Kemenangan ini krusial dalam menjaga asa Willem II untuk promosi ke Eredivisie.

Nathan Tjoe-A-On kembali menjadi sorotan dalam kemenangan impresif Willem II atas Jong AZ di pekan ke-37 Eerste Divisie . Pertandingan yang digelar di Stadion Koning Willem II pada Sabtu (18/4) tersebut berakhir dengan skor telak 3-0 untuk kemenangan tuan rumah. Keberhasilan ini menjadi pijakan penting bagi Willem II dalam upaya mereka merangsek ke papan atas klasemen dan menjaga peluang promosi ke Eredivisie musim depan. Sejak awal laga, anak asuh Reinier Robbemond ini menunjukkan dominasi yang patut diperhitungkan, membangun momentum dari menit-menit awal pertandingan.

Babak pertama menjadi saksi bisu keperkasaan Willem II. Gol pembuka tercipta pada menit ke-11 melalui lesakan Devin Haen yang sukses membobol gawang Jong AZ. Selang tiga menit kemudian, tepatnya di menit ke-14, Siegert Baartmans menggandakan keunggulan Willem II, membuat para pendukung bersorak gembira. Intensitas serangan dan pressing ketat terus dipertahankan oleh Willem II, membuat tim tamu kesulitan mengembangkan permainan. Semangat juang dan taktik yang diterapkan oleh pelatih terbukti efektif, menciptakan keunggulan dua gol tanpa balas sebelum jeda.

Memasuki babak kedua, Willem II tidak mengendurkan serangan. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan, dan upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-51. Finn Stam mencatatkan namanya di papan skor, menambah keunggulan menjadi 3-0. Gol tersebut semakin memantapkan posisi Willem II dalam pertandingan dan membuat mereka semakin nyaman mengendalikan jalannya laga hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan tiga gol tanpa balas ini tidak hanya memberikan poin penuh, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri tim menjelang pertandingan-pertandingan krusial berikutnya.

Peran Nathan Tjoe-A-On dalam kemenangan ini tidak dapat diabaikan. Pemain yang juga merupakan andalan Timnas Indonesia ini kembali menunjukkan performa tangguh di lini pertahanan. Berdasarkan catatan statistik dari Fotmob, Nathan berhasil melakukan tiga sapuan bersih yang krusial, menunjukkan ketangguhannya dalam mengamankan sisi kiri pertahanan Willem II. Selain itu, ia juga berhasil melakukan dua intersepsi, memutus alur serangan lawan sebelum membahayakan gawang timnya. Meskipun demikian, dalam aspek duel, Nathan masih memiliki ruang untuk peningkatan. Dari tujuh duel yang ia jalani selama 90 menit pertandingan, ia hanya berhasil memenangkan dua di antaranya. Namun, hal ini tidak mengurangi kontribusinya secara keseluruhan.

Di sisi lain, saat timnya melakukan transisi menyerang, Nathan Tjoe-A-On juga turut memberikan kontribusi positif. Ia tercatat melakukan satu dribel yang baik, menunjukkan kemampuannya dalam membawa bola dan melewati lawan. Selain itu, ia juga melepaskan satu umpan panjang yang akurat, membuka peluang serangan tim. Kemampuan serba bisa Nathan ini menjadi aset berharga bagi Willem II, baik dalam bertahan maupun membantu serangan. Dengan kemenangan ini, Willem II kini kokoh di posisi ketiga klasemen sementara Eerste Divisie. Posisi ini sangat strategis karena menjaga harapan mereka untuk lolos ke babak play off promosi ke Eredivisie. Pertandingan selanjutnya akan menjadi ujian berat lainnya ketika mereka dijadwalkan menghadapi Dordrecht pada tanggal 25 April. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk menghadapi tantangan tersebut dan terus menjaga momentum positif dalam perburuan tiket promosi





