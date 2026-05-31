Kemenangan Drama Amerika Serikat 3-2 Atas Senegal di Uji Coba Piala Dunia 2026

Timnas Amerika Serikat berhasil mengatasi tantangan berat dari Timnas Senegal dalam pertandingan uji coba yang berlangsung seru dan penuh drama goals. Laga preparation toward Piala Dunia 2026 ini digelar di Stadion Bank of America pada Minggu (31/5/2026) atau Senin dini hari WIB.

Kedua tim, yang akan turun dalam Piala Dunia 2026, menampilkan skema permainan 3-4-3 yang mengintimidasi. Amerika Serikat di bawah arahan pelatih Mauricio Pochettino menunjukkan dominasi pouvant memenangkan pertandingan dengan skor 3-2. Senegal, yang dikenal sebagai Singa Teranga, memberikan perlawanan sengit dan sempat membuat tuan rumah kesulitan. Gol pertama dari Amerika Serikat dicetak oleh Sergino Dest pada menit ke-6, memberi keuntungan awal bagi tuan rumah.

Namun, Senegal cepat menyamakan kedudukan dan bahkan sempat memimpin sebelum Amerika Serikat kembali mengebut untuk memastikan kemenangan. Drama lima gol ini menjadi highlight penting bagi kedua tim dalam persiapan menuju Piala Dunia 2026. Kemenangan ini memberikan dorongan moral besar bagi skuad Amerika Serikat yang akan bertanding di turnamen besar bersama Kanada dan Meksiko. Sementara Senegal, mesir kalah, menunjukkan permainan yanguy dan siap menantang lawan di level mundial.

Pertandingan ini juga menjadi avaliasi penting bagi kedua pelatih dalam mengatur taktik dan rotasi pemain sebelum kompetisi utama dimulai





