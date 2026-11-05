Kemenangan Demokrat Guncang Pasar Komoditas Pasca Pemilu AS 2026

Partai Demokrat menguasai Kongres AS pasca pemilu Selasa 3 November 2026, memicu volatilitas harga emas, perak, tembaga, dan minyak mentah secara signifikan di pasar global.

Hasil pemilu sela Amerika Serikat pada Selasa, 3 November 2026, telah mengubah secara fundamental lanskap politik di Washington serta menciptakan guncangan nyata di pasar komoditas global. Partai Demokrat berhasil merebut kendali penuh Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Republik, sebuah kemenangan politik besar yang langsung memberikan dampak terhadap jalannya pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Kemenangan ini tidak hanya menandai pergeseran keseimbangan kekuatan legislatif, tetapi juga membuka peluang bagi perubahan arah kebijakan ekonomi, perdagangan, dan energi negara tersebut.

Kemenangan Partai Demokrat diproyeksikan memberikan sedikitnya 259 kursi di DPR AS, melampaui ambang batas mayoritas yang diperlukan untuk mengontrol agenda legislatif. Wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi basis kuat dukungan Partai Republik kini beralih, menunjukkan pergeseran elektoral yang signifikan. Dengan Kongres yang kini dikuasai oleh pihak oposisi, ruang gerak pemerintahan Trump dalam menjalankan agenda politik dan ekonominya diperkirakan akan mengalami hambatan serius. Berbagai kebijakan pemerintah berisiko menghadapi tantangan politik yang kompleks, mulai dari pembahasan anggaran hingga regulasi sektor energi.

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Respons Pasar Komoditas terhadap Perang Kebijakan

Reaksi pasar terhadap hasil pemilu ini terlihat jelas dari pelemahan Dolar AS dan perubahan ekspektasi investor terhadap belanja pemerintah serta kebijakan suku bunga The Fed. Meskipun dampak terhadap pasar tidak seragam, terdapat pola kenaikan yang signifikan pada logam mulia sementara komoditas energi menghadapi tekanan. Harga emas dunia melanjutkan penguatan pada perdagangan Kamis, 5 November 2026, setelah mencatat lonjakan harian terbesar sejak Agustus pada perdagangan sebelumnya. Data Refinitiv pukul 09.30 WIB menunjukkan harga emas spot (XAU/USD) berada di level US$4.125,69 per troy ons, naik 1,62% dibandingkan posisi sehari sebelumnya yang tercatat sebesar US$4.059,74.

Penguatan harga emas ini merupakan kelanjutan dari lonjakan sekitar 3,35% yang tercatat pada Rabu, 4 November 2026, dibandingkan dengan perdagangan hari Selasa. Refleksi meningkatnya minat investor terhadap logam mulia ini sangat erat kaitannya dengan hasil pemilu yang mengubah ekspektasi pasar terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Trump. Mengutip laporan dari Reuters, penguatan emas terutama didorong oleh pelemahan nilai Dolar AS yang terjadi sebagai respons terhadap perubahan dinamika politik. Kebuntuan politik antara pemerintah dan legislatif yang dikuasai Demokrat dinilai dapat membatasi ekspansi belanja pemerintah, sehingga berpotensi menekan prospek pertumbuhan ekonomi AS dan mengurangi kebutuhan pengetatan moneter oleh The Fed.

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Momentum Penguatan Harga Perak dan Tembaga

Tidak hanya emas, harga perak dunia juga menikmati momentum penguatan yang signifikan setelah hasil pemilu sela AS dirilis. Berdasarkan data Refinitiv pukul 09.30 WIB pada Kamis, 5 November 2026, harga perak spot (XAG/USD) mencapai level US$53,19 per troy ons, naik 1,87% dibandingkan sehari sebelumnya yang sebesar US$52,21. Angka ini melanjutkan reli kuat yang terjadi pada Rabu, 4 November 2026, ketika perak melonjak sekitar 4,90% dari posisi Selasa yang tercatat di US$49,77 per troy ons. Pelemahan Dolar AS menjadikan logam mulia yang diperdagangkan dalam mata uang Amerika Serikat menjadi lebih terjangkau bagi pembeli internasional yang menggunakan mata uang lain.

Selain faktor mata uang, harga perak juga mendapat dukungan dari meningkatnya perhatian investor terhadap risiko fiskal AS dan prospek kebijakan moneter The Fed yang dijadwalkan rilis pada Jumat, 6 November 2026. Namun, pergerakan harga perak tetap rentan terhadap perubahan prospek pertumbuhan ekonomi global mengingat logam ini juga digunakan dalam berbagai kegiatan industri. Di sektor lain, harga tembaga dunia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sempat tertekan oleh ketidakpastian kebijakan ekonomi menyusul kemenangan Demokrat. Harga tembaga berjangka COMEX pada Rabu, 4 November 2026, ditutup di level US$6,403 per pon, naik 0,38% dari sebelumnya yang tercatat di US$6,3785 per pon.

Penurunan Harga Minyak Mentah Global

Sejalan dengan logam mulia, tembaga juga mendapatkan dukungan dari fundamental pasar yang masih kuat, yaitu permintaan fisik yang tinggi dan keterbatasan pasokan di luar AS. Meskipun ada kekhawatiran bahwa kemenangan Demokrat dapat mengurangi prospek penerapan tarif impor tembaga serta memperketat regulasi pembangunan pusat data, tekanan tersebut mereda berkat kondisi fundamental tersebut. Pergerakan tembaga mencerminkan tarik-menarik antara ketidakpastian kebijakan AS dan stabilitas permintaan serta pasokan yang ketat. Kondisi ini membantu menopang harga meskipun pasar masih mencermati perubahan kebijakan perdagangan dan prospek investasi teknologi di masa depan.

Sementara itu, harga minyak mentah dunia mengalami tekanan tajam sebagai konsekuensi dari harapan meredanya konflik geopolitik. Kemenangan Partai Demokrat memunculkan ekspektasi bahwa ketegangan antara AS dan Iran dapat mereda, sehingga mengurangi premi risiko perang. Berdasarkan data Refinitiv pukul 10.00 WIB pada Kamis, 5 November 2026, harga minyak Brent berada di level US$94,15 per barel, turun 0,50% dibandingkan sehari sebelumnya. Penurunan ini menegaskan bagaimana dinamika politik internal Amerika Serikat memiliki daya ungkit langsung terhadap harga komoditas energi di pasar global, mengubah sentimen investor dalam sekejap.