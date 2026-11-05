Kemenangan Demokrat 2026: Tsunami Biru Mengalahkan Republik

Partai Demokrat menguasai Kongres AS pasca pemilu tengah periode. Hasil ini mencerminkan penolakan terhadap kebijakan Trump dan perang di Timur Tengah.

Kemenangan telak Partai Demokrat dalam pemilu tengah periode Amerika Serikat pada Selasa (3/11/2026) telah mengubah lanskap politik Washington dengan merebut kendali Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Peristiwa ini disambut perayaan luas hingga ke Australia dan Iran sebagai tanda kelegaan dunia terhadap potensi escalasi konflik.

Kekalahan Partai Republik yang dipimpin Donald Trump diinterpretasikan sebagai penurunan dukungan publik terhadap Presiden AS karena gagalan mensejahterakan rakyat dan kontroversi serangan AS-Israel ke Iran.

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Mekanisme Kemenangan Sejarah Partai Biru

Kemenangan ini melampaui ekspektasi strategisenior Demokrat yang menyebut peristiwa tersebut sebagai tsunami Amerika karena tingkat perolehan suara yang signifikan di basis tradisional Republik. Hakeem Jeffries, pemimpin Demokrat di DPR AS, menyatakan bahwa hasil ini bukan sekadar gelombang biru melainkan tsunami politik yang mendongkrak kekuatan oposisi secara drastis.

Penolakan terhadap pemerintahan Trump didorong oleh dua faktor utama yaitu serangan militer ke Iran dan kenaikan biaya hidup yang memberatkan warga Amerika. Rata-rata penurunan pangsa suara Partai Republik turun hingga 8 persen di 99 persen wilayah dibandingkan perolehan Trump pada tahun 2024.

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Reaksi Dunia dan Kritik Terhadap Perang

Pemerintah Iran menyambut hasil pemilu dengan demonstrasi besar-besaran yang dihadiri ribuan orang untuk memperingati pengambilan alihan Kedutaan Besar AS pada 1979. Aksi ini melibatkan pembakaran bendera AS dan Israel serta menyuarakan dukungan terhadap tekanan terhadap kebijakan luar negeri Washington.

Mohammad Baqer Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran, menyatakan bahwa kemenangan Demokrat menunjukkan penolakan rakyat Amerika terhadap perang yang didorong oleh suara hati maupun tekanan ekonomi. Ia mendukung pesan yang disampaikan oleh pemilih Amerika yang menolak eskalasi konflik di Timur Tengah.

Tanggapan Partai Republik dan Trump

Wakil Presiden JD Vance mengakui bahwa banyak pendukung Trump pada tahun 2024 beralih memilih Demokrat karena kebijakan perang. Vance menyalahkan konflik Iran sebagai alasan utama kekalahan Republik meskipun Presiden Trump tetap membela diri atas intervensi tersebut.

Donald Trump mengakui bahwa perang Iran berkontribusi pada kekalahan Partai Republik namun ia tetap berargumen bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Trump menyatakan bahwa jika ia mengikuti pemilu ia yakin bisa menang dan menolak interpretasi kekalahan sebagai penurunan popularitasnya.

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Dampak bagi Israel dan Ketegangan Masa Depan

Kongres yang dikuasai Demokrat berpotensi memperketat pengawasan terhadap bantuan AS kepada Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Netanyahu menghadapi tekanan besar karena koalisi kanannya telah kehilangan mayoritas parlemen dalam pemilu Israel pada 27 Oktober 2026.

Yair Golan pemimpin oposisi Israel menilai hasil pemilu AS memperlihatkan masalah serius bagi Netanyahu di mata Demokrat maupun Republik. Yair Lapid menambahkan bahwa peluang pembentukan pemerintahan persatuan di bawah kepemimpinan Netanyahu kini telah tertutup total.

Kecemasan Keamanan Regional

Teheran tetap mengantisipasi serangan baru AS untuk mengimbangi kekalahan politik Trump. Mojtaba Khamenei Pemimpin Tertinggi Iran menyatakan bahwa pergantian partai tidak akan mengakhiri permusuhan Washington terhadap Teheran.

Ia memperingatkan bahwa sekecil apa pun indikasi Iran menyerah akan mendorong AS mengajukan tuntutan baru dan melancarkan perang berikutnya. Ketegangan ini menunjukkan bahwa stabilitas regional belum sepenuhnya terjaga meskipun ada perubahan kekuatan di Washington.