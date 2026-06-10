Kemenangan Bersejarah Arab Saudi atas Argentina Berujung Mimpi Buruk

Arab Saudi mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022, namun kemudian tersingkir di fase grup dan mengalami kekacauan kepelatihan yang berlarut-larut.

Mimpi indah setiap tim nasional adalah mengalahkan juara dunia, dan itu menjadi kenyataan bagi tim nasional Arab Saudi di Piala Dunia 2022. Mereka berhasil mengalahkan Argentina , juara Copa America, dengan skor 2-1 setelah tertinggal lebih dulu.

Kemenangan itu menghentikan rekor tak terkalahkan Argentina yang mencapai 36 pertandingan, membuat Arab Saudi menjadi tim Arab dan Asia pertama yang mengalahkan Argentina di Piala Dunia. Selain itu, mereka juga menjadi tim pertama yang mengalahkan calon juara dunia di pertandingan pembuka. Namun, kemenangan epik itu ternyata hanya awal dari mimpi buruk. Setelah pertandingan, pelatih Herve Renard mengakui keberuntungan berpihak pada timnya, karena Argentina mencetak tiga gol yang dianulir karena offside di babak pertama.

Jika pertandingan diulang, hasilnya mungkin berbeda. Dengan hanya membutuhkan satu poin dari dua pertandingan tersisa untuk lolos, Arab Saudi justru kalah dari Polandia dan Meksiko, finis di dasar grup dengan 3 poin. Ini adalah kegagalan kedua mereka lolos dari fase grup setelah 1994. Sementara itu, Argentina bangkit dan akhirnya menjadi juara dunia.

Tersingkir setelah kemenangan besar sungguh menyakitkan, tetapi yang lebih buruk adalah apa yang terjadi setelahnya. Renard mengundurkan diri untuk melatih timnas wanita Prancis, meninggalkan PSSI dalam kesulitan. Mereka kemudian menunjuk Roberto Mancini, pelatih juara Eropa bersama Italia, namun penunjukan itu menjadi bencana. Mancini menampilkan performa buruk dan berselisih dengan pemain bintang, sehingga dipecat setelah hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026.

Tanpa diduga, Renard kembali melatih Arab Saudi, tetapi hasilnya tidak lebih baik. Meskipun berhasil membawa tim lolos ke Piala Dunia 2026 melalui play-off Asia, kritik tetap mengalir. Renard akhirnya pergi lagi, kali ini dipecat kurang dari dua bulan sebelum Piala Dunia dimulai. Ia digantikan oleh pelatih Yunani Giorgos Donis.

Kebingungan ini membuat Arab Saudi tersingkir dari semua kompetisi dan gagal meraih gelar yang sudah absen selama 23 tahun. Kisah mereka menjadi pelajaran tentang bagaimana kemenangan besar tidak menjamin kesuksesan berkelanjutan, dan bagaimana keputusan yang salah dapat menghancurkan mimpi yang sempat terwujud





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