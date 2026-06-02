Kemenangan Belgia dan Maroko dalam Persahabatan Internasional: Persiapan Panas Menjelang Piala Dunia 2026

Timnas Belgia dan Maroko tampiligrantable dalam laga uji coba persahabatan dengan hasil menang meyakinkan, masing-masing mengalahkan Kroasia 2-0 dan Madagaskar 4-0. Kemenangan ini menjadi modal penting dalam persiapan menjelang Piala Dunia 2026, di mana kedua tim berada dalam Grup G dan Grup C. Artikel ini menyajikan semua hasil pertandingan persahabatan penting pada Selasa (2/6), termasuk laga lain seperti Prancis vs Kolombia, Georgia vs Rumania, dan Wales vs Ghana, beserta analisis formasi, gol, dan dampaknya terhadap kesiapan tim di kompetisi besar.

Timnas Belgia dan Maroko mencatat kemenangan meyakinkan dalam laga persahabatan internasional sebagai persiapan menjelang Piala Dunia 2026 . Belgia berhasil mengalahkan Kroasia dengan skor 2-0 setelah gol-gol dari Youri Tielemans dan Romelu Lukaku di Stadion HNK Rijeka.

Kemenangan ini menjadi evaluasi penting bagi skuad Rudi Garcia sebelum menghadapi Tunisia pada 6 Juni sebagai laga uji coba terakhir. Di Grup G Piala Dunia 2026, Belgia akan bertemu Mesir, Iran, dan Selandia Baru. Sementara Maroko menunjukkan dominasi dengan menang 4-0 atas Madagaskar di Stadion Prince Moulay Abdellah, Rabat. Gol-gol Maroko dicetak Ismael Saibari (2), Soufiane Rahimi, dan Ayoub El Kaabi.

Trender positif ini berlanjut setelah mereka juga mengalahkan Burundi 5-0 pada pekan sebelumnya. Maroko akan menguji ketajaman melawan Norwegia pada 7 Juni di Amerika Serikat sebelum berangkat ke Grup C Piala Dunia 2026 bersama Brasil, Skotlandia, dan Haiti. Beberapa laga persahabatan lain yang digelar Selasa (2/6) juga menarik perhatian. Georgia vs Rumania berakhir imbang 1-1, sedangkan Wales sama-sama membagikan angka 1-1 dengan Ghana.

Hasil-hasil ini memberikan gambaran awal kekuatan tim-tim yang akan berjuang di kompetisi empat tahunan. Selain itu, timnas Prancis juga tampilimpresif dengan kemenangan 3-1 atas Kolombia dan 2-1 atas Brasil dalam laga uji coba. Belanda di bawah kapten Virgil van Dijk optimis akan meraih hasil baik di Piala Dunia 2026 setelah lolos kualifikasi zona Eropa. Proses kualifikasi Concacaf juga mengejutkan, dengan Jamaika meraup kemenangan besar, Kosta Rika terhambat, dan Nikaragua memberikan kejutan.

FIFA telah mengumumkan 52 wasit utama, 88 asisten, dan 30 VAR untuk masterselenggarakan Piala Dunia 2026. Segala persiapan teknis dan kontes kualifikasi menunjukkan persiapan matang untuk turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tim-tim nasional memanfaatkan laga persahabatan untuk menyempurnakan taktik dan rotasi pemain sebelum jeda kompetisi utama. Respons pelatih dan analisis eksekusi serangan menjadi fokus utama observasi media dan pengamat sepak bola global.

Performa individual seperti Mbappe, Lukaku, dan El Kaabi menjadi sorotan khusus karena kontribusi mereka di laga-laga terkini. Strategi ofensif Belgia dan Maroko terlihat奏效 dengan distribusi gol yang beragam di antara pemain utama. Laga-laga uji coba ini juga menjadi SARAN untuk tim的 yang belum optimal dalam kualifikasi. Skor akhir dan tren formasi tim menjadi bahan pertimbangan penentuan seeding dan peluang di draw grup.

Diskusi tentang kelayakan tuan rumah dan kriteria perjalanan tim juga menjadi bagian dari pembicaraan di kalangan pengikut sepak bola





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