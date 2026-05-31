Kemenangan 3-2 Atas Senegal: Timnas AS Tampil Prima dan Beri Harapan Baru Sebelum Piala Dunia

Timnas AS menunjukkan performa kuat dengan kemenangan 3-2 atas Senegal, dipimpin oleh Christian Pulisic, Ricardo Pepi, dan Folarin Balogun. Meski ada beberapa kesalahan, kemenangan ini menjadi fondasi optimisme menjelang Piala Dunia. Peningkatan serangan dan stabilitas pertahanan menjadi inti evaluasi.

Christian Pulisic kembali tampil prima, Ricardo Pepi dan Folarin Balogun tampil mengesankan, dan timnas AS memberikan alasan kuat untuk optimisme menjelang Piala Dunia saat menghadapi Senegal .

Ada pepatah lama yang mengatakan, "Mulailah seperti yang kamu inginkan untuk terus melanjutkannya.

" Tim Nasional Pria AS memulai pertandingan dengan baik melawan Senegal pada hari Minggu dan, terlepas dari apa yang ditunjukkan skor akhir, mereka tidak pernah benar-benar terpuruk. Dalam pertandingan ini, yang menjadi momen pertama yang sesungguhnya di Piala Dunia, AS mendapatkan awal yang mereka butuhkan, yang akan memungkinkan mereka melangkah ke pertandingan berikutnya dengan kepala sedikit lebih tegak.

Setelah menderita dua kekalahan dari dua tim raksasa, Belgia dan Portugal, pada bulan Maret, USMNT mengalahkan juara bertahan AFCON, Senegal, dengan skor 3-2. Skor tersebut, dalam beberapa hal, menyesatkan. AS memiliki beberapa gol yang dianulir karena keputusan offside yang ketat, dan pada hari lain, berdasarkan cara pertandingan berlangsung, pertandingan ini bisa saja berakhir dengan skor yang sangat timpang. Pertandingan dimulai dengan cepat.

Hanya tujuh menit berlalu, Christian Pulisic berkolaborasi dengan Ricardo Pepi sebelum memberikan umpan kepada Sergino Dest untuk gol pembuka. Pulisic kemudian mencetak golnya sendiri pada menit ke-20, mengakhiri narasi seputar kekeringan golnya yang kini telah berakhir. Dari sana, AS secara umum mengendalikan permainan, kecuali satu momen bahaya dari Sadio Mane yang memungkinkan Senegal memperkecil skor menjadi 2-1 menjelang akhir babak pertama. Setelah babak pertama, AS melakukan pergantian besar-besaran, memasukkan 10 pemain baru.

Permainan terlihat hampir sama, meskipun dengan lebih banyak momen ketidakstabilan pertahanan USMNT. Kesalahan Miles Robinson yang memberikan bola kepada Mane memungkinkan Senegal mencetak gol kedua, namun serangan gencar USMNT benar-benar meledak setelah itu. Meskipun hanya berbuah satu gol yang dicetak oleh Balogun, AS beberapa kali mencetak gol dan juga membentur tiang gawang. Pada akhirnya, ini adalah penampilan yang luar biasa, tetapi tidak sempurna.

Ada kesalahan pertahanan yang tentu saja perlu diperbaiki, dan beberapa momen serangan yang perlu sedikit lebih tajam saat pertandingan sesungguhnya dimulai. Namun, hari Minggu menjadi alasan untuk optimisme, yang persis dibutuhkan tim ini untuk memulai jadwal musim panas. Penjaga Gawang & Pertahanan Melakukan beberapa penyelamatan penting, yang pasti terasa sangat memuaskan mengingat dua penampilannya terakhir bersama timnas AS. Penampilan yang pasti meningkatkan nilainya.

Cukup baik dalam bertahan, tapi bisa sedikit lebih tajam dalam mengolah bola. Ada satu momen yang agak goyah saat dia gagal menyundul bola, tapi McKenzie berhasil mengatasinya. Selain itu, performanya cukup baik Mengatasi momen menegangkan itu dan tampil cukup stabil. Tidak luar biasa, tapi solid.

Seharusnya bisa lebih membantu saat gol Mane, tapi mudah terlihat visinya sebagai bek tengah sepanjang babak pertama, karena kecepatan dan kekuatannya membantu menahan Senegal di sebagian besar momen saat mereka menyerang dari sisinya. Tentu saja, penyelesaiannya luar biasa, tetapi dia juga benar-benar menghancurkan beberapa bek dengan dribelnya. Inilah versi Dest yang membuat mimpi buruk bagi mereka yang harus mengawalnya. Tidak cukup cepat bereaksi untuk menghentikan gol Mane.

Anehnya, tidak banyak momen di mana ia harus melakukan apa yang menjadi keahliannya: menghancurkan. Tidak buruk, tetapi ada beberapa momen yang sedikit menegangkan dan beberapa kali dia melakukan dua sentuhan, padahal melawan tim-tim di level ini, Anda harus melakukan satu sentuhan saja. Ini tentu saja pelajaran yang bagus, dan dia tidak sepenuhnya dihukum atas rangkaian aksi yang goyah tersebut. Ada beberapa momen cemerlang!

Ada juga beberapa momen di mana ia nyaris menciptakan peluang emas yang sayangnya tak berbuah gol. Namun, kami akan menyebut ini sebagai langkah maju yang baik bagi seorang pemain yang memang membutuhkan hal-hal seperti itu. Hari yang ideal bagi penyerang paling dinamis di timnas AS. Dia memberikan umpan untuk gol Dest sebelum mencetak golnya sendiri.

Semua kekhawatiran tentang performanya kini resmi berakhir. Penampilan yang menonjol. Memainkan peran penting dalam gol pertama dan memberikan assist untuk gol kedua. Dia kurang beruntung karena tidak mencetak gol sendiri.

Sebuah pernyataan besar saat dia menunjukkan semua yang bisa dilakukannya. Mungkin saja dia bisa mengambil keputusan yang berbeda pada gol kedua Senegal, tapi dia berada dalam situasi yang sangat sulit akibat kesalahan umpan tersebut. Sangat tenang, baik saat menguasai bola maupun tidak. Pasti sedikit membantu memperbaiki citranya.

Anda biasanya tahu apa yang akan Anda dapatkan dari Scally, yang membuktikan reputasinya sebagai bek yang andal. Anda tidak boleh membiarkan bola lepas seperti itu, terutama di awal babak





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

