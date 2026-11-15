Kemenangan 2-0 atas Kamboja, Timnas Indonesia U-17 Pertajam Rebutan Puncak Grup A

Timnas Indonesia U-17 menang 2-0 atas Kamboja di Kualifikasi Piala Asia 2027. David Nascimento siapkan tim hadapi Afghanistan krusial di Yangon, Selasa 17 November.

Timnas Indonesia U-17 memastikan posisi strategis di Kualifikasi Piala Asia 2027 setelah mengalahkan Kamboja U-17 dengan skor telak 2-0 dalam laga Group A. Kemenangan ini diperoleh pada Sabtu, 14 November 2026, di Stadion Starcity Sports Club, Thanlyn. Pelatih David Nascimento memastikan timnya berada di jalur yang tepat untuk merebut tiket putaran final Piala Asia U-17 2027 setelah meraih tiga poin penuh.

Detail Mekanisme Kemenangan 2-0

Pertandingan tersebut berlangsung di siang hari WIB dengan atmosfer kompetitif di Myanmar. Garuda Muda tampil dominasi dan mengamankan kemenangan dengan dua gol bersih. Hasil ini membawa total poin Indonesia menjadi enam poin dari dua pertandingan yang telah dijalankan.

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Meski unggul, tim pimpinan David Nascimento masih menduduki peringkat kedua sementara Grup A. Afghanistan saat ini memimpin klasemen dengan jumlah poin yang sama, namun unggul dalam selisih gol. Indonesia memiliki akumulasi selisih gol sebesar plus lima, sedangkan Afghanistan mencatatkan plus enam. Kondisi ini menuntut performa maksimal dalam laga selanjutnya agar tidak tertinggal secara statistik.

Persaingan Kritis Hadapi Afghanistan

Timnas Indonesia U-17 menghadapi tantangan paling berat berikutnya saat bertandang ke Thuwunna Stadium, Yangon, pada Selasa, 17 November 2026. Lawan dalam laga ini adalah Afghanistan, tim yang saat ini berada di puncak klasemen sementara Grup A. Kemenangan mutlak menjadi kebutuhan bagi para pemain anak asuh David Nascimento untuk mengambil alih kendali persaingan di grup ini.

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Jika Indonesia berhasil mengalahkan Afghanistan, koleksi poin akan meningkat menjadi sembilan poin. Angka ini akan memastikan posisi teratas karena Afghanistan hanya akan memiliki tujuh poin. Dengan unggul poin di hadapan laga terakhir, Indonesia tidak perlu bergantung pada hasil pertandingan lain di grup yang sama untuk mengamankan posisi teratas.

Skor imbang akan membuat kedua tim sama-sama memiliki tujuh poin. Dalam skenario tersebut, pertarungan untuk puncak klasemen akan dipertajam di laga terakhir. Indonesia harus menang dan mencetak gol sebanyak-banyaknya agar memiliki peluang lebih baik jika poin tetap sama. Kekalahan dari Afghanistan akan memperlebar jarak menjadi tiga poin, sehingga nasib Indonesia tidak sepenuhnya di tangan sendiri.

Dampak Konkret Laga Terakhir vs Myanmar

Pertandingan penutup Grup A dijadwalkan berlangsung pada 20 November 2026, di mana Indonesia akan menghadapi tuan rumah Myanmar. Jika Indonesia sukses mengalahkan Afghanistan pada laga sebelumnya, hasil imbang saja sudah cukup untuk memastikan posisi puncak grup. Strategi ini memberikan ruang lebih luas bagi pelatih untuk mengatur rotasi pemain tanpa tekanan berlebihan.

Jika laga melawan Afghanistan berakhir seri atau kalah, Indonesia dipaksa menang telak atas Myanmar pada 20 November 2026. Jika kekalahan terjadi, Indonesia harus berharap Afghanistan mengalami kekalahan dari Filipina. Hal ini akan menyamakan jumlah poin menjadi sembilan untuk kedua tim, sehingga penentuan posisi akhir bergantung sepenuhnya pada kriteria pemeringkatan teknis yang berlaku. Kematangan mental para pemain seperti Chico Jericho Yarangga akan sangat diuji dalam skenario tekanan ini.