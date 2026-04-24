Kemenaker Tegaskan BSU 2026 Belum Ada Kebijakan, Waspada Hoaks

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membantah informasi yang beredar mengenai penyaluran BSU pada tahun 2026. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap hoaks dan tautan pendaftaran tidak resmi.

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) kembali menegaskan bahwa informasi yang beredar di berbagai platform media sosial mengenai penyaluran Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) pada tahun 2026 adalah tidak benar atau hoaks.

Kepala Biro Humas Kemenaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, secara tegas menyatakan bahwa hingga saat ini, belum ada kebijakan apapun yang telah ditetapkan terkait dengan kelanjutan program BSU di tahun 2026. Pernyataan ini dikeluarkan sebagai respon terhadap maraknya informasi menyesatkan yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan bahkan merugikan masyarakat. Kemenaker mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama informasi yang mengatasnamakan program BSU 2026.

Informasi resmi dan akurat mengenai kebijakan ketenagakerjaan, termasuk BSU, akan selalu disampaikan secara terbuka melalui kanal-kanal komunikasi resmi milik Kemenaker, seperti website resmi, akun media sosial yang terverifikasi, dan konferensi pers. Hoaks mengenai BSU 2026 ini biasanya menyebar melalui tautan-tautan pendaftaran yang tidak resmi dan mengarah pada potensi penipuan. Modus operandi yang sering digunakan adalah meminta masyarakat untuk memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor Telegram aktif.

Data ini kemudian dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan yang merugikan. Kemenaker mengingatkan bahwa program BSU disalurkan melalui mekanisme yang jelas dan terstruktur, serta tidak pernah meminta masyarakat untuk memberikan informasi pribadi melalui tautan yang mencurigakan. Masyarakat diimbau untuk selalu mengabaikan dan melaporkan tautan-tautan semacam itu kepada pihak berwajib atau Kemenaker. Penting untuk diingat bahwa Kemenaker tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat masyarakat yang terperdaya oleh hoaks dan penipuan terkait BSU.

Kemenaker terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya hoaks dan penipuan online, serta memperkuat koordinasi dengan platform media sosial untuk menindaklanjuti penyebaran informasi palsu. Selain itu, Kemenaker juga mengintensifkan pengawasan terhadap aktivitas online yang mencurigakan dan berpotensi merugikan masyarakat. Kemenaker berkomitmen untuk terus memberikan informasi yang jelas, terpercaya, dan berimbang kepada masyarakat terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan komitmen media Kompas.com dalam menyajikan fakta yang jernih dan terpercaya.

Masyarakat dapat mengakses informasi resmi mengenai BSU dan program-program ketenagakerjaan lainnya melalui website resmi Kemenaker dan kanal-kanal komunikasi resmi lainnya. Kemenaker juga mengapresiasi dukungan dari masyarakat dalam menjaga integritas informasi dan mencegah penyebaran hoaks. Dukungan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan kondusif bagi pembangunan nasional.

Kemenaker berharap masyarakat dapat terus menjadi konsumen informasi yang cerdas dan bertanggung jawab, serta selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya





