Kemenaker Bangun Balai Pelatihan Vokasi di Tanjung Selor, Kalimantan Utara

Kementerian Ketenagakerjaan membangun BPVP Tanjung Selor untuk meningkatkan kualitas SDM Kalimantan Utara denganfasilitas modern termasuk workshop dan asrama.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan memulai proyek Pembangunan BPVP Tanjung Selor di Kalimantan Utara tahun ini, sebuah inisiatif strategis untuk mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia daerah.

Proyek ini menjadi langkah konkret pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kompetensi dan daya saing angkatan kerja di wilayah tersebut. Pembangunan BPVP Tanjung Selor diharapkan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja lokal dan nasional. Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, Asnawi, mengungkapkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kemenaker telah meninjau langsung lokasi lahan pada Selasa (9/6) lalu.

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesesuaian lahan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan kondisi di lapangan. Verifikasi ini juga memastikan ketersediaan dan legalitas sertifikat lahan. Pembangunan BPVP Tanjung Selor ini direncanakan akan melalui proses tender pada awal Juli mendatang, dengan estimasi dimulainya konstruksi pada awal Agustus. Proyek ini akan dilaksanakan secara multiyears dengan target penyelesaian dalam sepuluh bulan.

Fasilitas yang akan dibangun mencakup gedung perkantoran, workshop, hingga asrama bagi para peserta pelatihan. Tim dari Kemenaker telah melakukan peninjauan langsung terhadap lahan yang akan menjadi lokasi Pembangunan BPVP Tanjung Selor. Peninjauan ini krusial untuk memastikan bahwa lahan seluas lima hektare yang berlokasi di kawasan (KBM) Tanjung Selor memenuhi syarat teknis. Pemprov Kaltara berperan aktif dalam menyediakan lahan ini sebagai bentuk dukungan terhadap program peningkatan kualitas SDM.

Asnawi menjelaskan, kunjungan PPK Kemenaker tersebut juga untuk memverifikasi keberadaan dan keabsahan sertifikat lahan. Hal ini penting guna menghindari potensi masalah di kemudian hari dan memastikan kelancaran proses pembangunan. Lokasi strategis di KBM Tanjung Selor dipilih untuk memudahkan aksesibilitas bagi calon peserta pelatihan dari berbagai wilayah. Setelah verifikasi lahan rampung, Kemenaker akan melanjutkan dengan perhitungan teknis pekerjaan di lapangan, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta persiapan lainnya.

Semua tahapan ini dilakukan secara cermat untuk menjamin efisiensi dan efektivitas Pembangunan BPVP Tanjung Selor. Komitmen pemerintah pusat dan daerah terlihat jelas dalam kolaborasi ini. Menurut informasi dari Kemenaker, proses tender untuk proyek Pembangunan BPVP Tanjung Selor diperkirakan akan dimulai pada awal Juli mendatang. Setelah proses tender selesai dan pemenang ditentukan, pekerjaan konstruksi fisik direncanakan akan dimulai pada awal Agustus.

Durasi pengerjaan proyek ini diperkirakan memakan waktu sepuluh bulan, menjadikannya proyek multiyears yang signifikan. BPVP ini akan dilengkapi dengan fasilitas modern dan komprehensif. Rencananya, akan dibangun dua gedung utama, yaitu gedung perkantoran untuk administrasi dan operasional, serta gedung workshop. Gedung workshop akan menampung empat kejuruan utama yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini dan masa depan.

Empat workshop yang akan tersedia meliputi workshop elektrik, las, Teknologi Informasi (IT), dan manajemen talenta. Selain itu, Kemenaker juga merencanakan pembangunan asrama bagi peserta pelatihan. Asrama ini penting untuk menunjang kenyamanan dan fokus belajar peserta, terutama bagi mereka yang berasal dari luar Tanjung Selor. Pembangunan fasilitas lengkap ini akan mendukung program Pembangunan BPVP Tanjung Selor secara optimal.

Asnawi menegaskan bahwa Pembangunan BPVP Tanjung Selor sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kemenaker, mulai dari pembiayaan hingga pelaksanaan konstruksi. Sementara itu, peran Pemprov Kaltara sangat vital dalam menyediakan lahan seluas lima hektare tersebut. Kolaborasi ini menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan fasilitas pelatihan vokasi yang berkualitas. Setelah seluruh proses pembangunan selesai dan BPVP Tanjung Selor mulai beroperasi, pengelolaan fasilitas ini akan sepenuhnya berada di bawah kendali Kemenaker.

Nantinya, seorang pejabat eselon III dari Kemenaker akan ditunjuk untuk memimpin dan mengelola operasional BPVP. Hal ini memastikan standar pengelolaan yang tinggi dan terintegrasi dengan program Kemenaker lainnya. Pengelolaan terpusat oleh Kemenaker bertujuan untuk menjaga kualitas pelatihan dan produktivitas yang dihasilkan. Dengan demikian, BPVP Tanjung Selor diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat unggulan dalam pengembangan sumber daya manusia.

Fasilitas ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan keterampilan dan penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Utara





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BPVP Ketenagakerjaan Kalimantan Utara Pelatihan Vokasi Tanjung Selor

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