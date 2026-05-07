Kemenag Siapkan Sidang Isbat Awal Zulhijah 1447 H untuk Penetapan Iduladha 2026

Kementerian Agama menjadwalkan sidang isbat awal Zulhijah 1447 H pada 17 Mei 2026 dengan mengintegrasikan metode hisab dan rukyat guna menentukan waktu Iduladha.

Kementerian Agama Republik Indonesia kembali mengambil langkah strategis dalam mempersiapkan penentuan awal bulan Zulhijah 1447 H ijriah. Langkah ini sangat krusial mengingat bulan Zulhijah adalah bulan yang sangat istimewa bagi seluruh umat Muslim di dunia, terutama bagi masyarakat Indonesia, karena di dalamnya terdapat hari raya Iduladha serta pelaksanaan ibadah Haji yang menjadi rukun Islam kelima.

Rencananya, sidang isbat akan dilaksanakan pada tanggal 29 Zulkaidah 1447 Hijriah, yang jika dikonversi ke dalam penanggalan Masehi jatuh pada tanggal 17 Mei 2026. Lokasi pelaksanaan sidang telah ditetapkan berada di Auditorium H.M. Rasjidi, yang merupakan bagian dari kantor layanan Kementerian Agama di Jakarta. Pemilihan tempat ini diharapkan dapat memfasilitasi koordinasi yang efektif antara seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan penting ini agar penetapan hari besar Islam dapat dilakukan dengan tepat dan akurat.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, dalam memimpin rapat persiapan pada Selasa, 5 Mei 2026, menekankan bahwa sidang isbat bukan sekadar ritual administratif tahunan, melainkan sebuah forum musyawarah tingkat tinggi yang sangat dinamis. Forum ini menjadi titik temu bagi berbagai elemen bangsa, mulai dari perwakilan pemerintah, organisasi kemasyarakatan Islam besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, hingga para ahli falak serta astronomi yang memiliki kompetensi tinggi di bidang pergerakan benda langit.

Dengan melibatkan berbagai perspektif dan keahlian, pemerintah berupaya menciptakan kesatuan suara dalam menetapkan awal bulan Hijriah guna menghindari kebingungan di tengah masyarakat luas. Kolaborasi ini mencerminkan semangat inklusivitas dalam beragama, di mana perbedaan metodologi dipandang sebagai kekayaan intelektual yang saling melengkapi demi mencapai kemaslahatan bersama dalam menjalankan ibadah. Dalam aspek teknis, Abu Rokhmad menjelaskan secara mendalam mengenai integrasi dua metode utama yang digunakan, yaitu metode hisab dan metode rukyat.

Metode hisab adalah perhitungan astronomi yang menggunakan rumus-rumus matematika yang kompleks serta data posisi bulan dan matahari untuk memprediksi secara teoritis kapan hilal akan muncul. Sementara itu, metode rukyat adalah pengamatan langsung terhadap hilal atau bulan sabit muda di ufuk barat tepat setelah matahari terbenam. Kementerian Agama menegaskan bahwa kedua pendekatan ini tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan harus diintegrasikan secara harmonis. Data hisab memberikan landasan teoritis dan gambaran awal yang presisi bagi pemerintah, sedangkan rukyat memberikan konfirmasi faktual di lapangan.

Melalui pengamatan di berbagai titik pantau yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke, pemerintah dapat memastikan bahwa penetapan awal Zulhijah didasarkan pada bukti nyata yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun syar'i. Lebih jauh lagi, koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama ini juga melibatkan berbagai lembaga mitra strategis untuk memastikan semua perangkat pemantauan bekerja dengan maksimal. Para ahli falak akan memberikan analisis tajam mengenai visibilitas hilal berdasarkan koordinat geografis masing-masing pos pemantauan di seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini menjadi sangat penting karena kondisi cuaca di berbagai wilayah seringkali menjadi tantangan utama dalam proses rukyatul hilal, seperti adanya awan tebal atau hujan yang menghalangi pandangan. Oleh karena itu, ketersediaan data dari banyak titik pantau akan meminimalisir risiko kesalahan pengamatan dan meningkatkan akurasi keputusan.

Selain aspek astronomis, hasil dari sidang isbat ini juga menjadi landasan bagi pemerintah dalam menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, sehingga masyarakat dapat merencanakan kegiatan ibadah, penyembelihan hewan kurban, serta perjalanan mudik dengan lebih teratur dan terencana. Dengan persiapan yang matang dan komprehensif, diharapkan penetapan awal Zulhijah 1447 Hijriah dapat berjalan dengan lancar dan membawa kedamaian bagi seluruh umat Muslim di Indonesia.

Keputusan yang dihasilkan nantinya akan menjadi acuan resmi bagi seluruh lembaga keagamaan dan masyarakat luas dalam menentukan waktu pelaksanaan salat Iduladha serta momentum penyembelihan hewan kurban yang tepat. Sinergi antara ilmu pengetahuan modern berupa astronomi dan ketaatan terhadap tuntunan agama melalui rukyat menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mengelola keberagaman pemikiran dengan bijaksana.

Kementerian Agama berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai proses isbat ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dan agar semangat ukhuwah Islamiyah tetap terjaga erat meskipun terdapat perbedaan dalam hasil perhitungan masing-masing organisasi kemasyarakatan Islam





