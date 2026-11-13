Kemenag Revitalisasi Madrasah dan Digitalisasi Kelas dengan Dana Tambahan 2026

Kementerian Agama menyalurkan Rp2,38 triliun untuk digitalisasi pembelajaran dan peremajaan 2.410 madrasah guna meningkatkan kualitas pendidikan Islam di seluruh Indonesia.

Kementerian Agama (Kemenag) resmi mengumumkan rencana masif untuk mendigitalisasi sarana pembelajaran serta merevitalisasi ribuan madrasah dan sekolah agama. Langkah strategis ini diambil segera setelah disetujuinya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kemenag untuk tahun 2026 yang mencapai nilai sekitar Rp2,38 triliun.

Alokasi Anggaran Untuk Digitalisasi Kelas

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa porsi terbesar dari tambahan anggaran tersebut, yakni sekitar Rp1,66 triliun, dialokasikan secara khusus untuk program digitalisasi pembelajaran. Nilai investasi besar ini menandakan komitmen kuat pemerintah untuk modernisasi infrastruktur pendidikan keagamaan di tingkat nasional.

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Target utama dari penggunaan dana ini adalah penyediaan Papan Interaktif Digital (PID) yang akan disebarluaskan ke satuan-satuan pendidikan yang menjadi sasaran program. Setiap madrasah swasta yang menjadi penerima manfaat dalam program ini akan mendapatkan satu unit PID untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih dinamis.

Skala Revitalisasi Infrastruktur Pendidikan

Selain digitalisasi, revitalisasi satuan pendidikan menjadi alokasi anggaran terbesar kedua dalam program ini. Persetujuan anggaran mencakup rencana revitalisasi 2.410 madrasah yang berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendidikan Islam).

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Rencana peremajaan infrastruktur ini juga menjangkau satuan pendidikan di bawah pembinaan unit-unit lainnya. Program ini mencakup 21 sekolah di bawah binaan Ditjen Bimas Kristen, 38 lembaga pendidikan di bawah Ditjen Bimas Katolik, 70 lembaga pendidikan di bawah Ditjen Bimas Hindu, dan dua lembaga pendidikan di bawah Ditjen Bimas Buddha.

Prioritas Bantuan dan Standar Keberhasilan

Menteri Nasaruddin Umar menetapkan kriteria keberhasilan utama dari digitalisasi ini adalah sejauh mana perangkat yang disediakan mampu membantu guru mengajar dan siswa memahami pelajaran dengan lebih baik. Oleh karena itu, pihaknya menekankan pentingnya memastikan bahwa PID sampai ke satuan pendidikan yang menjadi sasaran dan siap digunakan, termasuk dengan memastikan kesiapan listriknya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Kemenag diminta memastikan rincian alokasi dan sasaran penerima di setiap satuan kerja serta melengkapi dokumen pendukung yang diminta oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kementerian juga diminta memantau pelaksanaan program agar anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku.